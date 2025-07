Coup d'envoi de la haute couture à Paris, Schiaparelli et Iris van Herpen rêvent d'ailleurs

Entre le futur et les fonds marins, Schiaparelli et Iris van Herpen ont des envies d'ailleurs pour cette semaine de la haute couture, encore et toujours marquée par le chassé-croisé des directeurs artistiques.

Schiaparelli a ouvert le bal lundi avec une collection automne-hiver 2025-2026 intitulée "Retour vers le futur", avec des codes empruntés aux années 1940.

Une impressionnante robe à volants noirs et blancs, de longues robes du soir sculpturales, des tailleurs élégants presque trop sages ou encore un manteau taillé comme un rectangle sans manche, au col montant à plumes et brodé d'une grosse fleur argentée, composent ce vestiaire. Le tout dans des tons blanc, noir et argenté, avec quelques touches de rouge vif.

Une robe rouge avec un buste de femme moulé sur le dos et accompagné d'un collier en forme de coeur humain, tout en strass rouge, reproduisant les pulsations a été le clou du spectacle.

Organisé au Petit Palais, ce nouveau show de l'Américain Daniel Roseberry a réuni un parterre de stars, dont la rappeuse Cardi B qui a fait sensation avec une robe noire ultra-moulante à l'immense encolure ornée de longues franges perlées et un corbeau vivant posé sur ses mains gantées.

Sous l'océan

De retour au calendrier après un an d'absence, Iris van Herpen a proposé une descente dans les fonds marins, avec la méduse comme élément central.

La créatrice néerlandaise Iris van Herpen après son défilé à Paris lors de la semaine de la haute couture, le 7 juillet 2025 AFP

Un défilé spectaculaire baptisé "Sympoiesis", où des lasers donnaient l'impression de modeler ses créations à mesure qu'elles défilaient.

La Néerlandaise a présenté des robes moulantes imitant des écailles ou des algues, les queues ondulantes et les nageoires de poissons tropicaux, dans une palette aux tons verdâtres, bleu marine, noir et argent, comme dans les profondeurs abyssales.

Le Camerounais Imane Ayissi s'est aventuré du côté de la nature avec une collection appelée "Ikorrok", qui signifie "un jardin laissé en jachère" dans la langue Ewondo.

Le styliste camerounais Imane Ayissi à la fin de son défilé haute couture automne-hiver à Paris, le 7 juillet 2025 AFP

Le créateur a notamment mis à l'honneur le raffia, sous forme de franges ou bien de grosses fleurs, les imprimés fleuris ou encore des insectes en perle sur ces robes et tailleurs pantalon pour la plupart haut en couleurs.

Dans la soirée, l'Italien Giambattista Valli a conclu cette première journée avec une collection très aérienne, avec des robes en tulles, voiles et drapés sur lesquelles s'invitent de grosses roses en tissu et qui se déclinent dans des tons pastels tels "des sorbets touchés par le soleil", selon la note d'intention.

Juste avant le défilé, le couturier s'était vu remettre les insignes d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture Rachida Dati.

Chaises musicales

Confronté à un contexte économique incertain, le secteur du luxe multiplie les changements de direction artistique pour relancer sa croissance. Une dynamique de chaises musicales qui imprime fortement cette édition, dont le temps fort sera le dernier défilé de Demna pour Balenciaga, mercredi midi.

Le créateur géorgien Demna, le 1er juillet 2018 à Paris AFP/Archives

Après dix ans à sa tête, le Géorgien de 44 ans, au style iconoclaste, va prendre la direction artistique de Gucci dont les contre-performances plombent l'activité de Kering, qui possède aussi Balenciaga.

Il est remplacé par l'Italien Pierpaolo Piccioli qui présentera sa première collection en octobre.

Le créateur belge Glenn Martens, le 7 mars 2023 à Paris AFP/Archives

Mercredi marquera également les débuts, chez Maison Margiela de Glenn Martens, qui succède à John Galliano.

Mardi, Chanel présentera pour la dernière fois une collection imaginée par son studio de création, la cinquième depuis le départ de Virginie Viard en juin 2024.

Nommé en décembre, son successeur, Matthieu Blazy, dévoilera sa première collection en octobre.

Jusqu'à jeudi, 27 maisons présentent leurs créations, parmi lesquelles Elie Saab, Armani Privé, Aelis, Viktor&Rolf, Adeline André ou encore le couturier syrien Rami Al Ali, qui intègre le calendrier officiel.

Cette semaine compte aussi quelques absences remarquées, à commencer par Dior. Après un premier défilé Homme particulièrement suivi le 27 juin, Jonathan Anderson réserve sa première collection haute couture pour janvier 2026.

Jean Paul Gaultier manque également à l'appel, puisque le tout nouveau directeur artistique de la griffe, le Néerlandais Duran Lantink fera ses débuts en octobre.