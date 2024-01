Coup d'envoi du carnaval de Venise, Marco Polo à l'honneur

Fêtards déguisés, masques et costumes colorés: Venise a lancé samedi les festivités de son carnaval, l'un des plus célèbres et des plus photographiés au monde, qui met cette année à l'honneur Marco Polo.

Avec pour thème "Vers l'Orient. L'incroyable voyage de Marco Polo", l'édition 2024 invite à un "périple fantastique" sur les traces de l'explorateur vénitien (1254-1324), à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort.

Enveloppée par un épais brouillard, la Cité des Doges a vu apparaître ses premiers déguisements, ornés de masques et de costumes colorés, marquant le début du pré-carnaval avant le coup d'envoi officiel, le 3 février.

Des carnavaliers portant des costumes d'époque posent devant le Pont des Soupirs lors de la pré-ouverture du carnaval de Venise, le 27 janvier 2024. AFP

Outre les rassemblements et animations de rue, le weekend sera marqué dimanche par la procession des bateaux traditionnels qui défileront sur le Grand Canal jusqu'au pont du Rialto, sous les yeux de milliers de touristes.

"Ces dernières années, j'ai eu l'émotion de procurer de la joie aux touristes qui me demandent une photo-souvenir", s'est réjoui auprès de l'AFP Andrea Vianello, habitant de Venise, vêtu d'un masque blanc et d'un chapeau à plumes doré.

Le carnaval, qui attire chaque année des foules considérables, doit se prolonger jusqu'au 13 février, date du Mardi Gras qui marque le dernier jour avant le Carême.

Une participante au Carnaval de Venise pose au premier jour du pré-Carnaval, le 27 janvier 2024. AFP

Cette fête populaire aurait été créée à Venise en 1162 au lendemain d'une victoire militaire. Tombée en désuétude pendant des décennies, elle a été remise au goût du jour par la municipalité en 1980.

Les festivités permettent à la Sérénissime de s'animer en pleine saison hivernale et sont rythmées par les soirées masquées et costumées.