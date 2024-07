Coup dur pour le Centre Pompidou, dont le projet new-yorkais s'évanouit

Coup dur pour le Centre Pompidou: son projet d'antenne aux Etats-Unis a été annulé, plongeant dans le flou son ambition de mettre un pied en Amérique du Nord, alors qu'il s'apprête à fermer pour cinq ans en France.

Ce projet que le grand musée d'art moderne parisien devait ouvrir en 2027 à Jersey City, dans la banlieue de New York, est "suspendu jusqu'à nouvel ordre", a confirmé l'établissement à l'AFP mardi, après une information de la presse locale américaine reprise par le site internet spécialisé dans l'art ARTnews.

Les autorités de l'Etat du New Jersey ont jugé le coût trop élevé, selon un courrier officiel au président du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, révélé par la presse locale américaine et dont l'AFP a eu copie.

"Si nous sommes honorés de la sélection de Jersey City comme premier site nord-américain pour accueillir une antenne du Centre Pompidou, nous avons décidé de suspendre ce projet jusqu'à nouvel ordre", y déclare un responsable de l'Agence de réaménagement du New Jersey. Il fait état d'une importante augmentation des coûts pour les finances publiques, notamment depuis la crise du Covid.

Financement annulé

Dans un courrier séparé, l'Etat du New Jersey, gouverné par un démocrate, prévient aussi de l'annulation d'un financement de 18 millions de dollars et demande à la ville de Jersey City de rembourser six millions déjà alloués avant le 1er août.

C'est un coup dur pour l'institution parisienne, l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, qui doit fermer au moins pour cinq ans à l'été 2025 pour d'importants travaux de désamiantage et de rénovation, estimés à 262 millions d'euros, financés par l'Etat.

Le bâtiment Pathside à Jersey City, qui devrait être développé par le musée du Centre Pompidou, pour une extension en 2024, le 2 juin 2021 dans la banlieue de New York AFP/Archives

Il est aussi à la recherche de financements en fonds propres supplémentaires de 186 millions d'euros pour son futur projet culturel à sa réouverture.

Ce projet culturel, confié il y a peu à un duo franco-japonais et à une architecte mexicaine, consiste en un réaménagement des espaces du musée construit il y a près d'un demi-siècle et reconnaissable à sa structure tubulaire extérieure colorée, imaginée par l'Italien Renzo Piano et le Britannique Richard Rogers.

Laurent Le Bon a expliqué qu'il entendait réunir ces fonds avec l'aide du "mécénat", "la circulation des oeuvres" et "l'association éventuelle d'un autre pays".

Dans un rapport sévère publié en avril, la Cour des comptes avait épinglé son "modèle économique difficilement soutenable".

Interrogé par l'AFP, le Centre Pompidou n'a fourni aucune précision sur les conséquences financières de la décision américaine, indiquant seulement que "les discussions avec le maire de Jersey City vont se poursuivre afin de décider ensemble de la suite qui sera donnée au projet".

Calculs politiques

L'abandon du projet par l'Etat du New Jersey est "vraiment regrettable", a réagi une porte-parole de la ville de Jersey City, qui promet de continuer les discussions avec ses partenaires "pour voir s'il existe une solution possible". La ville attribue la décision de l'Etat à des calculs politiques: il s'agirait de faire payer au maire, Steve Fulop, le retrait de son soutien à la candidature de l'épouse du gouverneur, Tammy Murphy, à un siège au Sénat américain.

Le retrait a lieu aussi sur fond de critiques des élus locaux républicains, qui avaient chiffré l'addition à 200 millions de dollars à terme pour le contribuable.

Le partenariat new-yorkais devait être le cinquième majeur et le premier sur le continent américain pour le Centre Pompidou, qui a déjà prêté son nom à des centres artistiques à Malaga, Shanghai et Bruxelles.

Située sur la rive ouest du fleuve Hudson, face à Manhattan, Jersey City est une ancienne ville industrielle en pleine transformation - et gentrification - depuis les années 1980.

New York compte déjà deux musées majeurs d'art contemporain, le MoMA et le Whitney, complétés par l'offre d'art contemporain du Metropolitan Museum et du Guggenheim.

Ces dernières années, Jersey City a attiré un nombre croissant d'artistes, avec l'augmentation vertigineuse des loyers new-yorkais.

Sollicité par l'AFP, le ministère de la Culture n'avait pour sa part pas réagi dans l'immédiat.