Coupe du monde 2022 : quelles sont les affiches des demi-finales ?

Sur 32 équipes au début de la Coupe de Monde de football au Qatar, il n’en restera que quatre samedi 10 décembre, après les derniers matchs des quarts de finale.

Il y a quatre ans, en Russie, personne n'aurait pu imaginer la Croatie aller jusqu'à la finale, perdue contre la France (4-2). Cette année, elle fait face au Brésil en quarts de finale. Les Brésiliens poursuivent leur quête d'une sixième étoile. Avec des garanties en défense, et une animation offensive plus que convaincante en première mi-temps contre la Corée du Sud en 1/8 (4-1).

Certes, le Brésil est "favori", dit le capitaine croate Luka Modric. "Mais nous ne devons pas nous satisfaire d'atteindre les quarts de finale."

La barre est haute pour l’Argentine. Les Pays-Bas sont progressivement montés en puissance durant ce tournoi et apparaissent comme une des équipes les plus cohérentes de ces quarts de finale. Ce duel entre l'Albiceleste et les Oranje est un classique. C'est contre l'Argentine que les Pays-Bas ont joué la deuxième de leurs trois finales perdues, en 1978.

C'est encore un Argentine - Pays-Bas qui a accouché au Mondial-98 d'un des plus beaux buts de l'histoire du football, inscrit de l'extérieur du droit par Dennis Bergkamp après un contrôle orienté lunaire à la réception d'une passe de 60 mètres.

►Le vainqueur de Maroc-Portugal, le 10 décembre à 15h TU. contre le vainqueur de Angleterre-France, 10 décembre à 19h TU.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc accède aux quarts de finale. Les Lions de l’Atlas vont-ils réussir à se hisser en demi ? Ils devront d’abord sortir victorieux de leur rencontre contre le Portugal.

Chargement du lecteur...

C’est la troisième fois que les deux pays s’affrontent en Coupe du monde. Si tout s'était bien passé pour les Lions de l'Atlas en 1986, la Seleçao avait pris sa revanche il y a quatre ans.

C’est la première fois que la France et l’Angleterre s’affrontent en match à élimination directe dans le tournoi. Le dernier duel entre ces meilleurs “ennemis” depuis des décennies remonte à 2017. Depuis 1923, les deux équipes se sont affrontées 33 fois. Leurs deux seules rencontres en Coupe du monde, en 1966 et en 1982, à chaque fois lors du 1er tour, ont tourné à l'avantage des Anglais.

Après une montée en puissance lors du 1er tour, les grands rivaux se sont simplifiés la vie en 8e, contre la Pologne pour les Bleus (3-1) et le Sénégal pour les Anglais (3-0). Ce nouvel opus des retrouvailles s'annonce d'ores et déjà passionnant.