Couvre-feu: les exploitants cinéma inquiets pour les séances du soir

La Fédération nationale des cinémas (FNCF) a dénoncé jeudi les conséquences "extrêmement graves" sur son activité d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles pour endiguer l'épidémie de coronavirus, demandant aux autorités de "permettre aux spectateurs de rentrer chez eux après la séance de 21H00".

"En empêchant l'organisation des séances du soir, ce dispositif va fragiliser terriblement l'activité des cinémas de la plupart des grandes villes de France", écrit-elle dans un communiqué.

"Avec une fréquentation déjà réduite de 50 à 70% depuis de nombreux mois, les cinémas vont devoir se passer de ces séances qui représentent plus de la moitié de leur public", poursuit-elle.

Pour éviter que la timide reprise observée ces derniers mois ne soit anéantie par l'instauration de ce couvre-feu, la Fédération demande aux pouvoirs publics de "permettre aux spectateurs de rentrer chez eux après la séance au-delà de 21H00.

La fédération, qui regroupe les 6.000 salles de cinéma en France, craint par ailleurs que de nombreux "blockbusters", censés drainer le public, soient déprogrammés et demande aux éditeurs et programmateurs de maintenir les films qui doivent sortir et d'en proposer des nouveaux.

Première annonce du genre: la sortie du blockbuster sud-coréen "Peninsula" de Sang-ho Yeon va être repoussée de deux mois en France, du 21 octobre initialement au 16 décembre, a annoncé jeudi son distributeur.

De son côté, le groupe MK2, qui compte 200 écrans dont 68 à Paris, a annoncé sur Twitter qu'il comptait ouvrir ses salles dès 08H00 "au tarif réduit matinée habituel".

En plein marasme depuis le début de la crise avec des entrées qui se sont globalement effondrées, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait annoncé,fin septembre, plusieurs enveloppes budgétaires dans le but de "protéger l'ensemble de ce modèle culturel".

Des mesures de relance qui vont "malheureusement se transformer en plan d'urgence pour éviter que les cinémas ne ferment cette fois définitivement", souligne la Fédération.