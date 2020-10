Covid-19: 115 millions d'euros d'aides pour spectacles et cinéma, annonce Bachelot

Les acteurs du spectacle vivant et du cinéma vont recevoir respectivement 85 millions et 30 millions d'euros d'aides supplémentaires pour traverser la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"Chacun a besoin, nous avons besoin de culture, et peut-être encore plus durant cette crise qui a affecté notre capacité à nous rassembler", a affirmé Mme Bachelot lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex, sur l'évolution de l'épidémie en France.

"S'agissant du spectacle vivant, ce sont 85 millions d'euros d'aide qui vont être débloqués", a-t-elle dit. Des sommes destinées au théâtre, à la danse, l'opéra, la comédie musicale, la musique...

"Dans les territoires concernés, le couvre-feu a de lourdes conséquences sur le maintien de l'activité. Les structures adaptent les horaires, mais évidemment elles ne rencontrent pas forcément leur public, la fréquentation. Et donc leurs ressources vont diminuer. Notre objectif, c'est à la fois de sauvegarder les programmations et les salles en permettant de jouer même à jauge extrêmement réduite", a affirmé la ministre.

Le cinéma aura droit à une enveloppe de 30 millions d'euros. "Les deux séances du soir, de 20 heures et de 22 heures, ne peuvent plus tenir. Or ces deux séances représentent la moitié du chiffre d'affaires des salles. Notre objectif est de faire en sorte que les cinémas ne ferment pas, que le public puisse continuer à aller voir des films. Pour cela, il faut que les sorties de films soient maintenues sur l'ensemble du territoire", a indiqué Mme Bachelot.

La ministre a également annoncé que l'exécutif proposerait au Parlement "de prolonger l'exonération de la taxe sur les spectacles au premier semestre 2021 pour alléger les charges des entreprises du secteur".