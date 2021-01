Covid-19: Avignon en "résistance" pour la réouverture des lieux culturels

Quelque trois cents personnes, selon la police, ont manifesté samedi à Avignon devant le Palais des Papes, lieu emblématique du festival de théâtre, pour réclamer la réouverture en France des lieux culturels pour laquelle un manifeste vient d'être lancé.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé jeudi le maintien de la fermeture des lieux culturels, qui n'accueillent plus de public depuis le 30 octobre, pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

"Ici, à Avignon, nous voulons réaffirmer que la culture est vitale, essentielle à nos vies, à notre équilibre", proclame le manifeste pour la réouverture des lieux culturels et patrimoniaux lancé par la maire socialiste d'Avignon, Cécile Helle, et l'association des Scènes d'Avignon regroupant la plupart des théâtres historiques de la ville.

Olivier Py, le directeur du festival d'Avignon, l'un des plus importants d'Europe, et le nouveau président du festival off, Sébastien Benedetto, figurent parmi les premiers signataires.

"Déconfinons les esprits. Soyons en prudence et en responsabilité inventifs et créatifs. Nous voulons retourner au spectacle, dans nos musées, nos lieux patrimoniaux sans nous mettre en danger, dans le respect absolu des gestes barrières et des protocoles sanitaires", disent les pétitionnaires pour qui Avignon "ville d'exception culturelle, se doit d'incarner (...) la "résistance".

"Par la mobilisation de chacun, faisons en sorte qu'en 2021, Avignon soit à nouveau une terre de cultures, de festivals", proclament-ils. Ils annoncent que les spectacles de l'édition 2021 de Fest'hiver, avec les Scènes d'Avignon, qui met en lumière des créateurs de la région, seront bien joués et visibles par le public en direct par voie numérique.

Roselyne Bachelot a indiqué, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, travailler avec les différents secteurs "à l'élaboration d'un modèle de réouverture progressive selon des modalités plus adaptables afin qu'on ne soit pas confronté, à chaque inflexion de la situation à un choix binaire: laisser l'établissement ouvert ou fermé".

La ministre s'est toutefois refusée à fixer dès à présent une date de réouverture des lieux culturels.

Les retombées économiques des deux festivals d'Avignon (le On et le Off) sur la Cité des Papes, visitée chaque juillet par 150.000 personnes, sont estimées aux alentours de 100 millions d'euros.