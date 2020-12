Covid-19: la fréquentation des cinémas français a chuté de près de 70% en 2020

La fréquentation des cinémas en France, fermés près de la moitié de l'année, a chuté de 69,4% en 2020, fragilisant gravement le secteur et affectant encore davantage les blockbusters américains que le film français.

D'après le rapport annuel du Centre national du cinéma (CNC), les cinémas ont enregistré seulement 65,10 millions d'entrées, contre 213,07 millions en 2019. "Sur l'ensemble de l'année 2020, la fréquentation atteint 30% de celle observée en 2019", souligne le CNC.

Les 2.000 cinémas français, parc unique au monde, auront été fermés 162 jours au total. Seuls les mois de janvier et février ont connu une exploitation "normale", sans jauge réduite. Du jamais vu en 125 ans d'histoire du cinéma, même en temps de guerre.

La décision du gouvernement de maintenir fermées les salles pendant les vacances de Noël (avec l'aval du Conseil d'Etat), jusqu'à début janvier au plus tôt, a accentué le marasme de la profession.

Le monde du cinéma a le sentiment d'être injustement pénalisé, alors que les salles s'étaient conformées aux mesures de distanciation sociale et n'ont pas été des foyers infectieux. Des dizaines de sorties ont été repoussées, dont des long-métrages français porteurs, du nouvel "OSS 117" aux "Les Tuche 4" en passant par "Kaamelott".

"Malgré tout, on ne s'en sort pas si mal, les Français restant attachés à aller au cinéma. Cela demeure la sortie culturelle la plus répandue, en couple, en famille, entre amis. Une expérience différente de la consommation individuelle chez soi", relève pour l'AFP Benoît Danard, directeur des études au CNC.

"Au moment où il n'y a jamais eu autant d'offres sur les plateformes, les Français sont revenus en masse fin octobre pendant la semaine de la Toussaint, où trois millions d'entrées ont été enregistrées, en raison d'une offre attractive", alors même que le couvre-feu concernait 75 % du parc des salles, dit-il.

La concurrence des plateformes qui permettent de visionner les films depuis son canapé reste cependant une évolution inquiétante. D'autant que certains films y apparaissent sans délais: la Warner a ainsi annoncé aux Etats-Unis qu'elle sortirait désormais des films, comme "Dune" ou "Matrix 4", à la fois au cinéma et sur les plateformes.

--Le film français dynamise le marché--

Alors qu'en moyenne, chaque année depuis 2010, une vingtaine de films atteignent ou dépassent deux millions d'entrées, il n'y en a eu que trois en 2020: "Tenet" de Christopher Nolan, "1917" de Sam Mendes et "Sonic" de Jeff Fowler.

Douze films réalisent plus d'un million d'entrées, et aucun film ne dépasse plus de trois millions d'entrées.

Même si les plus grands succès sont hollywoodiens, les films français enregistrent un recul plus limité (-60,7%) que les américains (-76,7%) ou d'autres nationalités (-69,4%).

Et globalement ces films français (29,2 millions de spectateurs) ont totalisé davantage d'entrées que les concurrents américains (26,6 millions).

"Ce phénomène ne s'était pas produit depuis 14 ans. La part de marché des films français (44,9%) est ainsi supérieure à celle des films américains (40,8%) et à celle des films d'autres nationalités (14,3%)", se félicite l'organisation professionnelle.

Après la réouverture des cinémas le 22 juin, et jusqu'au 29 octobre, début du nouveau confinement, l'offre de films en première exclusivité aura été réduite surtout pour les films américains (-42 %).

L'absence de films américains porteurs a contribué à ce que l'ensemble des films a pu être maintenu à l'affiche plus longtemps : en moyenne neuf semaines. Et, pendant cette période, les films français ont dynamisé le marché, selon le rapport.

La part de marché des films français a ainsi été multipliée par deux (passant de 33 % sur la période correspondante 2015-2019 à 60 % en 2020), alors que celle des films américains aura été divisée par 3 (de 57% à 19 %).