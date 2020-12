Covid : l'édition 2021 du Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul annulée

La 27e édition du Festival international des cinémas d'Asie (Fica), qui devait se tenir du 26 janvier au 2 février 2021 à Vesoul, est reportée à février 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé mardi les organisateurs.

Les organisateurs, Martine et Jean-Marc Thérouanne, qui avaient indiqué la semaine dernière que le Fica se tiendrait en ligne en 2021 en raison de la situation sanitaire, annoncent dans un communiqué s'être résignés "la mort dans l'âme" à annuler cette édition.

"Avec notre équipe technique nous avons cherché à sauver les sections compétitions fiction et documentaire en les maintenant en ligne" mais "devant le refus catégorique de certains producteurs craignant le piratage des films compétitifs présentés en première mondiale, internationale, européenne ou française, nous avons dû renoncer aussi à cette alternative", expliquent-ils.

"C'est avec une infinie tristesse que nous avons dû prendre la décision du report du 27e Fica de Vesoul en février 2022", insistent-ils.

Le Fica de Vesoul a été créé en 1995 par un couple de documentalistes français, Jean-Marc et Martine Thérouanne. Il s'agit du plus ancien festival d'Europe consacré au cinéma asiatique et du plus fréquenté avec environ 30.000 spectateurs par édition.