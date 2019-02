"Crac" de Jean Rolin ou la biographie inattendue de Lawrence d'Arabie

Du Crac des chevaliers à Lawrence d'Arabie

En 2014, des rebelles syriens se sont retranchés dans le Crac des Chevaliers. La forteresse est assiégée et bombardée. Ce sont ces images qui ont donné envie à Jean Rolin d'écrire son dernier roman Crac."L'étrangeté vient du fait qu'un édifice militaire du Moyen-Âge retrouve une vocation à usage militaire. Le Crac était quand même un refuge pour ces rebelles et il a fait l'objet d'un siège avec des moyens très différents de ceux du Moyen-Âge mais avec des bombardements d'artillerie, d'aviation...", explique Jean Rolin.Comme toujours, Jean Rolin nous raconte cette histoire à la première personne.L'écrivain-voyageur est allé en Syrie, il a suivi les pas de Lawrence d'Arabie. Quand le Britannique entreprend ce voyage, il n'est pas encore une légende. Les deux hommes ont des points en commun, à commencer par leur admiration pour le Crac."C'est peu dire du Crac qu'il est l'un des grands châteaux de la région. Lawrence lui-même sera plus empathique, le qualifiant dans une lettre à sa mère datée du 29 avril, de "plus beau château du monde" », décrit l'écrivain.Sans avoir l'air d'y toucher, Jean Rolin écrit une biographie inattendue de Lawrence d'Arabie, sa phobie des chevaux - il finira quand même par monter des chameaux -ou ses petites joies du quotidien."Ce goût pour la baignade, je ne pense pas que d'autres biographes l'ait fait ressortir à ce point. Moi, ça m'a frappé parce que je partage ce goût et parce que l'un des premiers lieux où il les testait c'était comme moi, à Dinard", ajoute-t-il.Ce périple, Jean Rolin ne l'a pas fait à pied comme Lawrence d'Arabie mais dans une Syrie en guerre où sa présence pouvait intriguer. De là à penser qu'il est un espion, il laisse planer le doute dans son récit..."Non, je ne pense pas que je ferais un bon espion sinon peut-être dans des circonstances exceptionnelles et encore...", conclut Jean Rolin.Aujourd'hui, le Crac des Chevaliers a retrouvé de sa superbe, le site est rouvert au public depuis la semaine dernière.