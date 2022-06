Création du prix Méduse, le plus précoce de la rentrée littéraire

Un nouveau prix littéraire, le prix Méduse, a annoncé lundi sa sélection, devenant le premier remis à un roman de la rentrée.

Ce prix doit être remis le 27 août à Saint-Tropez (Var), et "est doté de 5.000 euros et d'une résidence", a indiqué le jury dans un communiqué.

La saison dite des prix d'automne est un enjeu crucial pour les ventes des romans en France, offrant une visibilité dans les médias et en librairie dans la période des fêtes de fin d'année.

Le prix Méduse ouvrira donc cette saison. Le lendemain, 28 août, le "prix de la Rentrée" doit être remis lors du festival littéraire Les écrivains chez Gonzague Saint Bris, dans le village de Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire), près de Tours.

"Loin des combinaisons byzantines et des rumeurs artificielles, des gloires eventees et des ecrivaillons officiels, Meduse consacre la promesse et la nouveauté", indiquait le prix Méduse dans un communiqué en mai.

La sélection de six romans révélée lundi compte en effet des auteurs qui sont des paris pour leurs éditeurs, mal connus du grand public ou signant leur premier roman: Pierre Adrian, Dominique Celis, Corentin Durand, Pierre Guénard, Maria Larrea et Blandine Rinkel.

En 2020, le magazine spécialisé Livres Hebdo recensait 634 prix littéraires francophones. Environ un tiers permettent de remporter une dotation, allant de 10 euros pour le plus prestigieux d'entre eux, le Goncourt, à 200.000 euros pour le prix mondial Cino Del Duca.