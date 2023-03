"Creed III" met K.O. le box-office nord-américain

Le film de boxe "Creed III" a assommé la concurrence dans les cinémas nord-américain ce week-end, engrangeant 58,7 millions de dollars pour l'un des meilleurs débuts d'un film de sport dans l'histoire du box-office.

Réalisateur pour la première fois, Michael B. Jordan --qui joue également le rôle-titre d'Apollo Creed-- est le "champion incontesté du box-office", selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Pour David A. Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research, le film connaît un départ "sensationnel". "Des week-ends comme celui-ci représentent des bonnes nouvelles pour le secteur", estime l'expert.

Dans ce neuvième film de la saga "Rocky", le premier sans Sylvester Stallone, Apollo Creed sort de sa retraite pour un affrontement très attendu contre un ami d'antan, joué par Jonathan Majors.

Ce dernier incarne également le super-méchant dans "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", aux côtés de Paul Rudd et Evangeline Lilly. Le film Marvel glisse à la deuxième place du classement du box-office après deux semaines en tête, avec 12,5 millions de dollars récoltés entre vendredi et dimanche.

En troisième position avec 11 millions de dollars de recettes, la nouvelle comédie noire des studios Universal, "Crazy Bear", dont la sortie est prévue le 15 mars en France.

Le film s'inspire d'un événement de 1985, lorsque des paquets de cocaïne ont été largués d'un avion par des contrebandiers dans une forêt du sud des Etats-Unis, et consommés plus tard par un ours noir de 80 kg. Dans la fiction, l'ours ne meurt pas d'une overdose, mais s'embarque dans une épopée meurtrière.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons", suite du film d'animation japonais de 2020, est à la quatrième place avec 10,1 millions de dollars au guichet. Le premier "Demon Slayer", tiré du manga du même nom, avait enregistré des débuts record au box-office nord-américain pour un film dans un autre langage que l'anglais avec 19,5 millions de dollars, selon le magazine spécialisé Variety.

A la cinquième place, avec 8,7 millions empochés ce week-end, figure le film chrétien "Jesus Revolution", histoire vraie d'un homme barbu aux cheveux longs issu de la Californie hippie du début des années 1970, qui bouscule une église plus traditionnelle et rameute autour de lui des centaines de jeunes baignant dans une contre-culture aux accents mystiques.

Voici le reste du top 10:

6. "Avatar 2: la voie de l'eau" (3,6 millions de dollars)

7. "Operation Fortune: Ruse de Guerre" (3,2 millions)

8. "Le Chat Potté 2: la dernière quête" (2,7 millions)

9. "Magic Mike: Dernière danse (1,2 million)

10. "80 for Brady" (0,8 million)