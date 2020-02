"Culottées" de Pénélope Bagieu bientôt en série animée

France 5 lancera en mars la série "Culottées", adaptation en dessin animé de l'oeuvre graphique de Pénélope Bagieu, des portraits de femmes pionnières, libératrices et inspirantes.

"Culottées" était d'abord un blog hébergé sur le site du Monde en 2016, avant d'être publié sous forme de BD par Gallimard (deux tomes sont parus). Pénélope Bagieu y raconte le parcours de 30 femmes de tous les continents, la plupart méconnues en France, qui ont bravé des interdits et surmonté des obstacles pour faire avancer la société.

Comme Mae Jemison (première astronaute afro-américaine), l'actrice et inventrice Hedy Lamarr, ou Leymah Gwobee, travailleuse sociale au Libéria et prix Nobel de la Paix en 2011.

"C'est galvanisant d'un point de vue personnel, de passer du temps avec ces femmes là", a confié Pénélope Bagieu lors d'une conférence de presse.

Et voir ces histoires adaptées à la télévision va donner l'occasion "à plus de monde, et surtout à des gens différents", de les découvrir, se réjouit-elle.

Symboliquement, France Télévisions a choisi de lancer la série le 8 mars, pendant la journée internationale des droits des femmes. "Ce sera le programme porte-étendard de cette cause en 2020 sur France Télévisions", a même souligné Tiphaine de Raguenel, directrice de l'animation au sein du groupe public. La série, également diffusée sur France.tv, sera d'ailleurs promue sur l'ensemble des antennes du service public pendant cette journée.

C'est une équipe féminine qui a donné naissance à ce programme court (30 épisodes de 3 minutes 30), sous l'égide des productrices Priscilla Bertin et Judith Nora (Silex Films), qui ont fait appel à deux jeunes réalisatrices, Mai Nguyen et Charlotte Cambon, dans un esprit de "sororité" selon celles-ci.

Et c'est l'actrice Cécile de France qui a prêté sa voix aux héroïnes et à l'ensemble des personnages secondaires, y compris masculins.

"C'était vraiment une grande chance pour moi (...) de découvrir toutes ces femmes qui ont fait bouger la société, qui ont affronté l'adversité et qui ont risqué leur vie pour faire bouger les mentalités et s'investir de tout leur corps, de tout leur coeur, avec tellement d'audace, de courage, de force, de caractère", a expliqué l'actrice.

La série sera diffusée du lundi au vendredi, à un horaire non encore fixé mais "de grande écoute", assure France Télévisions. Elle ne fera pas partie des programmes pour enfants de France 5, car elle s'adresse à un public plus large, et certains sujets, qui peuvent choquer les plus jeunes, font qu'il est préférable de les voir en présence d'un adulte.