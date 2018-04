Culture : la francophonie Ã  l'honneur au Printemps de Bourges

Les Canadiens ont choisi de venir en force pour défendre leurs artistes, grâce à l'opération "Spécimens canadiens" au Printemps de Bourges. Objectif : faire découvrir aux professionnels français leurs artistes, qu'ils soient francophones ou anglophones. Parmi eux, on retrouve le groupe "Avec pas d'casque", le groupe le moins carriériste du Québec, de l'aveu même du chanteur, Stéphane Lafleur. Ils ont tout de même fait le déplacement pour leurs fans.

Kroy, jeune artiste montréalaise

Autre artiste au programme, Kroy, une jeune Montréalaise qui se produit dans le cadre des Inouïs de Bourges. Il s'agit d'un réseau qui, depuis 35 ans, a permis de révéler Christine and The Queens, Eddy de Pretto et bien d'autres. Quant à Kroy, elle assume ses influences anglo-saxonnes : pour elle, les jeunes se tournent vers les États-Unis et le Royaume-Uni pour trouver ce qui est "cool", d'autant que Montréal est une ville à la fois anglophone et francophone et cela amène un mélange des genres propice à l'émergence de nouveautés.



Sa compatriote et autre "spécimen" de Montréal, La Bronze, en est un parfait exemple. Elle s'est fait connaître sur le net en 2015 avec une reprise en arabe de la chanson "Formidable" de Stromae. Elle présente son dernier titre, "Cratère" sur la scène du Printemps de Bourges.

> #64secondes avec La Bronze:

Angèle, petite soeur du rappeur Roméo Elvis

Si les Canadiens ont la part belle, les Belges ne sont pas en reste et une jeune chanteuse de 22 ans, Angèle, canalise l'attention. Son premier clip, "La Loi de Murphy", a affolé les réseaux sociaux. Réussite renouvelée avec le deuxième. Et cette popularité se répercute aujourd'hui puisque son concert au Printemps de Bourges a attiré une immense foule.



Angèle est la petite soeur du rappeur Roméo Elvis. Elle a fait ses premiers pas sur scène et en studio avec lui, et grâce à son réseau. Elle a pu rencontrer d'autres rappeurs comme Caballero ou Damso. Son premier album sortira après l'été 2018.