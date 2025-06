Culture : le président Macron aimerait inscrire la French Touch à l'Unesco

Sur cette photo d'archive du 17 avril 2013, Thomas Bangalter, à gauche, et Guy-Manuel de Homem-Christo, du groupe de musique Daft Punk, posent pour un portrait à Los Angeles.

La French Touch, bientôt inscrite à l'Unesco ? C'est en tout cas le souhait du président français Emmanuel Macron. La liste du patrimoine culturel immatériel permet aux États signataires de la convention de l'Unesco de faire inscrire des "pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel".

La French Touch, c'est quoi ? Née dans les années 1990, la French Touch reprend des samples (extrait sonore) de morceaux disco/funk des années 1970 et 1980.

La French Touch partage des racines communes avec le disco, genre musical né dans les années 1970 aux États-Unis, qui a constitué un exhutoire pour des populations marginalisées.

, genre musical né dans les années 1970 aux États-Unis, qui a constitué un exhutoire pour des populations marginalisées. Mais la musique French Touch est beaucoup plus électronique et expérimentale , avec des sons compressés et filtrés, l'utilisation de loops (des boucles sur des passages d'un morceau) et beaucoup moins de voix.

, avec des sons compressés et filtrés, l'utilisation de loops (des boucles sur des passages d'un morceau) et beaucoup moins de voix. Visuellement, la French Touch se démarque par des design rétro-futuristes dans les clips et pochettes d'albums, et des clips très cinématographiques.

À l'initiative d'une association, l'Allemagne a fait intégrer en 2023 la techno berlinoise à la liste allemande du patrimoine immatériel en tant que "forme de musique électronique de danse qui a marqué de larges parties de la ville depuis le milieu à la fin des années 1980".

Interrogé à ce sujet dans un entretien qui sera diffusé lundi à 19H00 dans "Happy Hour" sur Radio FG, une station historique de la musique techno qui a accompagné l'essor de la French Touch, Emmanuel Macron a répondu qu'il était favorable à faire de même en France. "On va faire cela aussi ! J'adore l'Allemagne, vous savez combien je suis européen mais on n'a pas de leçon à recevoir ! Nous sommes les inventeurs de l'électro, on a cette French Touch", a-t-il répondu.

De multiples pratiques culturelles

La musique électronique tricolore a connu un énorme succès à l'international, notamment grâce à des artistes tels que les Daft Punk, Justice, Air, Laurent Garnier ou Jean-Michel Jarre. Ils ont contribué à donner ses lettres de noblesse au genre. Le label, informel, continue d'être utilisé pour désigner des artistes électro et DJ français en vue.

La France a déjà fait lister, via le ministère de la Culture, une multitude de pratiques culturelles à l'Unesco, dont la baguette de pain en 2022, mais aussi l'équitation de tradition française, les parfums de Grasse, les fest-noz bretons, ou la musique gwoka guadeloupéenne et le chant maloya réunionnais.