Culturebox se lance avec une soirée événement en direct

Culturebox, la chaîne éphémère créée par France Télévisions pour soutenir les artistes et la culture, se lance lundi sur le canal 19 de la TNT et sur France.tv avec une soirée-événement, en direct et 100% musicale, dédiée à la nouvelle scène française.

Cette émission présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem, diffusée à partir de 20H35, réunira au Théâtre Mogador à Paris des jeunes talents: Pomme, Yseult, Hervé, Suzane et Terrenoire. Pour continuer dans la même veine, elle sera suivie de "Basique, le concert: les révélations des Victoires de la musique 2021", et du grand concert "Tous ensemble pour la musique", capté l'an dernier à Bercy.

Côté programmes, la chaîne, qui a été autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à utiliser le canal 19 de la TNT utilisé jusqu'à l'été dernier par France Ô, proposera tous les soirs un magazine, "Culturebox, l'émission", présenté par le même duo de présentateurs, avec des artistes et créateurs.

Il sera lancé mardi avec Sandrine Piau, Abd Al Malik, Rébecca Chaillon et les danseuses Nadia Gabrieli-Kalati, Anaïs Imbert-Cléry et Odile Lacides.

La soirée se poursuivra avec des spectacles vivants, représentant toutes les formes d'art (théâtre, classique, opéra, ballet; musique; création urbaine; humour; captation de concerts; musées), puis se finira par des concerts.

En journée, Culturebox proposera de redécouvrir des programmes de France Télévisions: captations, événements, documentaires, émissions culturelles, et en fin d'après-midi, elle se consacrera aux nouveaux talents, avec les émissions "Vinyle", "Basique" et "Moonwalk".