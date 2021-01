"Culturebox", une chaîne publique éphémère au service d'une culture en péril

Une chaîne 100% culture sur la TNT, pour aider un secteur en crise : France Télévisions va lancer début février une chaîne éphémère baptisée Culturebox, qui sera diffusée jusqu'à la réouverture des lieux culturels et proposera des spectacles, concerts et captations de festivals 7 jours sur 7.

Baptisée "Culturebox" (reprenant ainsi la marque de l'offre culturelle numérique de France Télévisions), cette chaîne gratuite sera accessible sur "tous les écrans, notamment sur le bouquet de le TNT", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Elle proposera des concerts, spectacles et autres captations de festivals, dont des spectacles inédits, qui valoriseront toutes les formes d'art, ainsi qu'un rendez-vous quotidien avec des invités du monde de la culture, et des rediffusions de programmes produits par le groupe public.

"Nous avons décidé de lancer une chaîne pour soutenir la culture, reconnecter les artistes avec leur public et donner une exposition maximale à tous les arts en ces temps de fermeture des salles de spectacles", a expliqué la PDG de France Télévisions Delphine Ernotte, dans un entretien au Figaro.

Ce projet, nouvelle illustration de l'agilité dont a fait montre le groupe public en ces temps de crise (il a notamment transformé France 4 en chaîne éducative l'an dernier, pour pallier la fermeture des écoles), a été monté avec le double soutien de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et du président du CSA Roch-Olivier Maistre, sans lesquels "le lancement de cette chaîne en un temps record n'aurait jamais été possible", a-t-elle souligné.

- Une initiative saluée -

Concrètement, "la chaîne sera éphémère et s'arrêtera lorsque les salles rouvriront. Elle sera disponible en TNT, j'espère sur le canal 19 libéré suite à l'arrêt de France Ô (la chaîne ultramarine qui a cessé d'émettre l'an dernier, ndlr), ainsi que sur notre plateforme France.tv. Je compte aussi demander aux opérateurs télécoms de la proposer sur leurs box, pour qu'elle soit accessible à tous les Français", a précisé la dirigeante de France Télévisions au Figaro.

La création de cette chaîne représente un effort budgétaire notable, dans un groupe engagé dans un plan d'économies et dont les crédits publics ont été rabotés. "Cette chaîne aura un coût estimé de 5 millions d'euros, que France Télévisions prendra en charge totalement. Nous ne demanderons donc pas d'argent supplémentaire à l'État", et elle fonctionnera sans publicité (mais avec d'éventuels parrainages), a détaillé la responsable.

Les pouvoirs publics ont salué chaudement cette initiative, qui va offrir un espace inespéré aux artistes et aux établissements culturels pour renouer ou maintenir leurs liens avec les Français. Elle s'ajoute à de multiples mesures prises ces derniers mois par le groupe de télévision public en soutien à la culture sur toutes ses antennes, dont des soirées théatre, des films du patrimoine, des magazines, concerts et autres focus sur les librairies.

Cette chaîne "contribuera à élargir l'accès à la culture qui est, plus que jamais, au coeur de notre action et des missions de l'audiovisuel public. Rien ne saurait remplacer l'expérience et l'émotion d'assister, dans une salle de spectacle, à la prestation d'un artiste ou d'une troupe. Dans l'attente de retrouver ce bonheur, cette offre très diversifiée nous sera précieuse et contribuera, sans nul doute, à donner le goût et l'envie d'aller voir, dès que cela sera possible, nos artistes se produire sur scène", s'est réjouie Roselyne Bachelot.