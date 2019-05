D'agrobusiness à zythologie: les mots nouveaux du dictionnaire

Après Larousse, le Petit Robert a dévoilé lundi l'édition 2020 de son fameux dictionnaire dont la couverture est illustrée par un portrait du lexicographe Alain Rey signée Riad Sattouf, l'auteur de "l'Arabe du futur" et des "Cahiers d'Esther".

"Le Larousse et le Petit Robert sont deux dictionnaires qui n'ont rien à voir. L'un est un dictionnaire encyclopédique, le Petit Robert est un dictionnaire de la langue française", insiste Charles Bimbenet, directeur général des éditions Le Robert (groupe Editis).

Le Petit Robert (2.880 pages, 62,50 euros, en librairie jeudi) revendique 70.000 mots et 300.000 définitions et sens dont, comme chaque année, plus d'une centaine de mots nouveaux. "Il n'y a pas de mots sortants dans le Petit Robert sauf des mots scientifiques ou techniques totalement périmés et dangereux", affirme Alain Rey qui a dirigé cette nouvelle édition.

Parmi les mots nouveaux qui viennent enrichir le français beaucoup viennent de la francophonie comme le québécois "enfirouaper" qui signifie tromper ou duper ou le verbe belge "jober" employé quand on exerce un emploi occasionnel.

Mais le français, langue vivante, emprunte aussi largement au-delà des frontières de la francophonie. Font ainsi leur entrée dans le dictionnaire les mots d'origine anglaise comme "coworking" (partager le même espace de travail), "cardiotraining" (activité sportive pratiquée pour renforcer les capacités cardiaques) ou "millénial" (personne devenue adulte aux environs de l'an 2000).

Le japonais fournit de nombreux mots issus de la gastronomie comme "udon" (nouilles japonaises épaisses), "soba" (pâtes à la farine de sarrasin) et "ramen" (nouilles japonaises d'origine chinoise). Également nouveau venu, le mot "hygge" (prononcer hugues) vient du danois et traduit l'art de vivre à la danoise. "Krav-maga" (méthode d'autodéfense) vient quant à lui de l'hébreu.

Certains mots voient leur définition élargie. Ainsi, le mot "lanceur" est accompagné du terme "lanceur de balles de défense (LBD)" utilisé dans les opérations de maintien de l'ordre en France. A ce sujet le mot "anticasseur" fait également son entrée dans le dictionnaire.

On trouve également deux synonymes: "biérologie" et "zythologie" (étude de la bière).

Mais un des mots nouveaux préférés de Riad Sattouf est "beignerie" (endroit où l'on vend des beignets). "Je pensais que c'était un endroit où l'on se donnait des coups de poing", s'amuse le dessinateur.

Les noms propres figurent quant à eux dans le Robert illustré (2.144 pages, 32,90 euros). Parmi les nouveaux venus on relève le nom des champions du monde Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ou encore du basketteur américain James LeBron.