D'ANGLE-PREV

Alors que la Cour de cassation vient de définitivement rejeter le recours de Nicolas Sarkozy contre Mediapart, paraît "Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes", à la fois enquête journalistique et roman graphique autour du présumé financement libyen de la campagne de l'ex-président en 2007.

Cinq journalistes (Fabrice Arfi, Benoît Collombat, Michel Despratx, Élodie Guéguen et Geoffrey Le Guilcher) et le dessinateur de BD (Thierry Chavant) ont réuni les résultats de leurs investigations et leur talent d'illustrateur pour raconter, documents à l'appui, cette affaire hors norme.

Fort de 240 pages (24,95 euros), ce roman graphique (La Revue dessinée/Delcourt) qui peut se lire comme la première synthèse sur cette affaire, a été tiré à 25.000 exemplaires.

On retrouve notamment dans la BD l'épisode où Nicolas Sarkozy, en campagne pour sa réélection, apprend, le 28 avril 2012, que Mediapart vient de publier un document libyen daté de décembre 2006 affirmant que Tripoli avait accepté de financer "à hauteur de 50 millions d'euros" sa campagne victorieuse de 2007.

Le document (en arabe) est publié en annexe.

La BD rappelle que Nicolas Sarkozy considérait ce document comme un "faux grossier" et avait décidé de poursuivre Mediapart pour faux et usage de faux. Le jour même où l'album paraît, la Cour de cassation a définitivement validé mercredi le non-lieu ordonné en faveur de Mediapart à deux reprises, d'abord par les juges d'instruction puis par la cour d'appel.

Ce nouvel épisode figurera peut-être dans une prochaine édition.

Ce n'est pas la première fois, que la BD investit l'actualité. Co-auteur de l'album sur l'affaire libyenne, Benoît Collombat, journaliste au service investigation de Radio France, avait déjà scénarisé "Cher pays de notre enfance" (Futuropolis) un roman graphique sur "les années de plomb de la Ve République" évoquant notamment l'assassinat du juge Renaud à Lyon, la mort de Robert Boulin, ou la tuerie d'Auriol en 1981. Cet album (dessiné par Etienne Davodeau) avait remporté le prix du public au festival d'Angoulême en 2016.

Plus récemment, le journaliste Thomas Legrand a publié avec François Warzala "L'histoire de la Ve République" (Les arènes BD) tandis que le journaliste Xavier Harela a publié avec Julien Solé une bande dessinée sur l'affaire des biens mal acquis sous le titre, "L'argent fou de la Françafrique" (Glénat).

- "Pas un gramme de fiction" -

Pourquoi choisir la BD pour raconter une enquête journalistique ? "Il y a la volonté de rendre intelligible une affaire dont les morceaux sont dispersés", répond Benoît Collombat. Avec cette BD "c'est la première fois que les perles du collier sont enfilées dans le bon sens", renchérit Geoffrey Le Guilcher, journaliste indépendant, collaborateur notamment de Mediapart et du Canard enchaîné.

"Avec la bande dessinée, il y a un effet révélateur. Le dessin permet de voir des choses qui peuvent être complexes comme des montages financiers. Le dessin a une puissance d'explication très forte", souligne Benoît Collombat.

Thierry Chavant, auteur de nombreux reportages pour La Revue dessinée, a travaillé à partir d'éléments factuels précis fournis par les journalistes. "J'ai été surpris par leur rigueur et leur sérieux", dit-il.

"Il n'y a pas un gramme de fiction dans cette BD", insiste Geoffrey Le Guilcher qui définit l'album comme "un thriller politique".

Pour incarner la complexité du dossier, les auteurs ont créé un personnage avec une grosse tête orange qui tient le rôle du narrateur et en dévoile les coulisses, "comme une note en bas de page pour donner toutes les clefs au lecteur". C'est ce personnage qui explique notamment que Sarkozy contestait l'authenticité du document libyen de décembre 2006. C'est encore lui qui explique que le recours de l'ex-président a été rejeté deux fois (avant la décision de la Cour de cassation).

"C'est Jiminy Cricket", s'amuse Benoît Collombat.

Les auteurs ont mis un an et demi pour achever leur enquête dessinée.

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Eric Woerth ont été mis en examen. "Leur mise en examen signifie que des juges d'instruction ont estimé avoir réuni suffisamment d'+indices graves et concordants+ pour les mettre en cause judiciairement. Mais cela signifie aussi que tant qu'ils n'ont pas été jugés par un tribunal, ils demeurent présumés innocents", ont précisé les auteurs.