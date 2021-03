D'où vient la première fortune mondiale? Largo Winch donne la réponse

Dans la série en bande dessinée Largo Winch, le héros hérite de la première fortune mondiale. Mais d'où vient-elle? Une série en trois épisodes, dont le premier sort vendredi, répond à cette question.

"La Fortune des Winczlaw", aux éditions Dupuis, du scénariste Jean Van Hamme et du dessinateur Philippe Berthet est un "prequel" (ou antépisode, en bon français) de Largo Winch, qui compte 22 tomes à ce jour, depuis 1990.

Comme les fidèles de cette BD le savaient déjà, Winch est l'américanisation d'un nom de famille monténégrin.

Le premier personnage de la lignée s'appelle ainsi Vanko Winczlav, médecin qui soutient une insurrection paysanne en 1848 contre la principauté du Montenegro inféodée à l'Empire ottoman. Pourchassé, ce défenseur de la veuve et l'orphelin choisit l'exil aux Etats-Unis, où l'intrigue se poursuit jusqu'à l'époque du Buffalo Bill's Wild West Show, à la fin du siècle.

Après ce premier tome, "Vanko 1848", sont prévus "Tom et Lisa 1910" et "Danitza 1965".

Largo Winch est un personnage issu de romans publiés entre 1977 et 1984 par Jean Van Hamme. Selon les éditions Dupuis, ce scénariste cumule "près de 44 millions d'albums vendus" avec cette série et d'autres à très grand succès: Thorgal, XIII, Blake et Mortimer.

Les derniers épisodes en date de Largo Winch sont l'oeuvre d'un scénariste et un dessinateur différents, Eric Giacometti et Philippe Francq.