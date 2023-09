Dans l'atelier de Françoise Pétrovitch, peintre de l'adolescence et de ses paysages intérieurs

Leurs silhouettes juvéniles en sweat à capuche, jeans, short et baskets, paupières closes ou regards distants, habitent l'atelier parisien de l'artiste Françoise Pétrovitch, qui peint en grand l'adolescence et ses paysages intérieurs.

"C'est ce moment de l'entre-deux à tenir. Il y a beaucoup de grâce et, en même temps, de gaucherie. C'est très beau", dit cette quinquagénaire aux grands yeux clairs en recevant l'AFP dans cet espace.

Fichier vidéo Assis, debout, allongés, séparés mais reliés dans une forme de timidité distante, avec des gestes très précis, ses personnages sont peints à l'huile ou au lavis (encre très diluée au pinceau, ndlr), en préservant des zones blanches. Habillés de vêtements contemporains aux couleurs pastel ou acidulées, ils se détachent sur des fonds aquatiques gris, bleus ou verts dilués.

L'esquisse plutôt que la minutie du figuratif, la timidité et "l'intériorité" plutôt que "le drame", dit-elle.

Ils expriment aussi une forme de "narcissisme" à une époque où "les réseaux sociaux, le smartphone, nous obligent à être très penchés sur nous-mêmes, ce qui change complètement notre rapport aux autres".

"On est toujours en transformation avec l'idée d'inachevé", ajoute-t-elle, en installant, aidée par son assistante Isabelle, quatre grandes toiles formant un polyptyque: un garçon assis au coeur d'un espace bleu, une plage peut-être, sur laquelle on distingue deux autres silhouettes, distantes.

"Il a l'air de s'intéresser à son lacet de chaussure. Il est en lui-même et en même temps traversé par le monde, avec un paysage qui rentre à l'intérieur de son short. Absence de communication, fragments, touches... On n'est que dans l'abstraction", sourit-elle.

Légèreté

Elle confie avoir "beaucoup regardé Matisse", aimant "cette peinture de la légèreté", dans laquelle le peintre "a distillé la lumière en plaçant des indices d'intériorité, comme la fenêtre qui ne débouche sur rien".

Une lumière pâle de fin d'été éclaire l'espace, aux murs blancs percés de baies vitrées. L'atelier, situé près d'une grande meulière du sud parisien donnant sur un jardin verdoyant, est très haut de plafond.

A l'entrée, une jeune fille à la chevelure blonde avec une frange semble regarder ses pieds, assise et pensive dans son sweat rose pâle, les mains croisées. Sur un mur, une autre, tout en coulures expressionnistes, main blanche et ongles rouges, fume.

Sous le plan de travail où elle vient tout juste de peindre rapidement un oiseau -thème récurrent de son oeuvre-, elle ouvre un tiroir: un garçon en jeans, baskets et t-shirt orange, la main posée sur le ventre, semble flotter dans un espace liquide.

- Jeune public -

"On est toujours dans quelque chose d'indéfini. La lumière existe mais n'est pas réaliste, elle vient du personnage", commente l'artiste.

Au musée de la Vie romantique à Paris, le jeune public est nombreux à venir admirer l'exposition qui s'achève, intitulée "Aimer. Rompre". Des collégiens s'en sont même inspirés pour réaliser des podcasts poétiques.

Née à Chambéry en 1964, et mère de "deux grands enfants", qu'elle prend encore pour modèles "parfois", Françoise Pétrovitch raconte avoir "toujours dessiné avant de peindre".

L'artiste française Françoise Pétrovitch pose dans son atelier à Cachan, dans le Val-de-Marne, le 31 août 2023 AFP

Depuis son école d'art appliqué, elle continue de travailler le dessin, la peinture, la sculpture, la vidéo... Une "chose assez unique et rare chez les artistes contemporains en général", selon Camille Morineau, commissaire de la rétrospective dédiée à l'artiste en 2021 au Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau (Finistère).

C'est "une façon de voir les choses dans un ensemble", raconte Françoise Pétrovitch, qui enseigne depuis 35 ans à l'Ecole Supérieure des arts et des industries graphiques à Paris et qui a aussi travaillé pour le spectacle vivant, exposant ses oeuvres au Japon, aux Etats-Unis et un peu partout en Europe.

Parmi ses nombreux projets à venir: une tapisserie de 23 mètres de long à Aubusson (Creuse) en hommage à George Sand et une exposition de vases de la manufacture de Sèvres qu'elle a peints à la galerie de Sèvres à Paris.