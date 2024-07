D'Aya Nakamura à la French Touch, la cérémonie des JO résonne toujours

TikTok inondé par la chorégraphie d'Aya Nakamura rejouée sur un célèbre pont parisien, Philippe Katerine star des réseaux sociaux chinois, anciens morceaux French Touch ressuscités: la playlist de la cérémonie d'ouverture des JO s'entend toujours.

Le show de vendredi, le long des six kilomètres de la Seine, a donné un sacré coup de vieux aux parades d'avant dans les stades, mariant idéalement patrimoine d'une capitale et pop culture.

Un des temps forts de la cérémonie, le medley de la Franco-Malienne Aya Nakamura -- ses tubes "Pookie", "Djadja" et un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable" -- accompagnée par la Garde républicaine, connaît une nouvelle vie sur TikTok. Des fans y reproduisent les pas de danse de l'artiste exécutés sur le pont des Arts, un des plus romantiques de la Ville Lumière, connu pour les cadenas des amoureux qui y sont accrochés.

Ces courtes vidéos sont légendées "Sur les pas de la Reine", en référence à la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. On y voit des anonymes, de jour comme de nuit, tenter de se déhancher comme elle. Mais aussi des têtes connues, comme Mathieu Maucort, délégué interministériel à la jeunesse du gouvernement français démissionnaire, familier de TikTok, dans une séquence baptisée "Sur le pont d'Aya".

Les écoutes des titres d'Aya Nakamura ont seulement grimpé de 36% en France et de 40% à l'international, selon les derniers chiffres de la plateforme Spotify, leader du marché mondial du streaming musical.

Orchestre naturiste

Rien à voir avec l'explosion de l'"Hymne à l'amour": +285% en France et +317% dans le monde sur Spotify. Le classique d'Edith Piaf a été interprété lors du final grandiose par Céline Dion depuis la tour Eiffel. Si le répertoire d'Aya Nakamura est actuellement un des plus connus sur la planète, la chanson de 1950 de celle qu'on surnommait "La Môme" n'avait jamais connu telle exposition.

Le groupe de heavy metal français Gojira se produit à la Conciergerie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 à Paris, le 26 juillet 2024 POOL/AFP/Archives

Un autre grand gagnant de la cérémonie (+282% en France, +129% à l'international sur Spotify) est le groupe de metal français Gojira, qui a entonné un chant de la Révolution française, "Ah! Ça ira", accompagné par la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti.

Il faut aussi mentionner Philippe Katerine, trublion de la chanson française, qui a interprété sa nouvelle chanson, "Nu", lui-même quasiment dans le plus simple appareil, le corps peint en bleu. Ce tableau, qui voulait célébrer Dionysos, a été mal reçu autour de la planète par des conservateurs, des partis d'extrême droite et certains cercles catholiques qui y ont vu une référence déplacée à la Cène.

Mais voilà surtout Philippe Katerine, rebaptisé "l'artiste Schtroumpf", popularisé sur les réseaux sociaux chinois, avec des dessins ou des figurines en pâte d'amande inspirés de sa prestation. Le clip de "Nu", distinct de la cérémonie des JO, avec un orchestre naturiste jouant pour l'artiste, a été mis en ligne dans la foulée et s'approche doucement du million de vues sur YouTube.

Pincement au cœur

Parmi les architectes du son qui ont travaillé sur ce morceau figure Victor Le Masne, dépositaire de la signature musicale des JO de Paris (26 juillet - 11 août).

Le duo de DJ français Cassius, Philippe Zdar (à droite) et Hubert Boombass, au stade du Parc des Princes, à Paris le 14 mai 2016 AFP/Archives

Pendant les quatre heures de la cérémonie en mondovision -- plus d'un milliard de téléspectateurs -- des morceaux jalonnant l'histoire de la French Touch ont aussi été joués et resurgissent sur les plateformes de streaming.

Il y a d'abord "Supernature" (1977), de Cerrone, tube électro-disco joué à un moment clé, dans sa longueur soit près de dix minutes. Le morceau a affolé l'application Shazam, qui permet d'identifier un titre, et a connu un bond de +1.200% d'écoutes toutes plateformes confondues, selon le service de presse de l'artiste.

Le label Because mentionne pour sa part des écoutes multipliées par six, dans chacun des cas, des morceaux électro de Cassius "I <3 U So" ("I love you so", soit "Je t'aime tellement" en anglais, paru en 2011) et de DJ Mehdi "Signatune" (2006). Les fans d'électro ont un petit pincement au cœur: DJ Mehdi est décédé accidentellement à 34 ans en 2011, tout comme Philippe Zdar, moitié de Cassius, à 52 ans, en 2019.