De Bob Dylan à Neil Young, une rentrée par la vallée des géants

Un biopic en approche sur Bob Dylan et un disque hors-norme lié à son univers, une sortie gargantuesque de Neil Young et un biopic en préparation sur Bruce Springsteen: voilà une rentrée à l'ombre des monuments.

. Timothée Chalamet, disque de Dylan sans Dylan

La bande annonce fait saliver avec un Timothée Chalamet (la saga "Dune") plus que crédible sous la coupe hirsute du Bob Dylan (83 ans aujourd'hui) des débuts dans "A complete unknown". Ce biopic est réalisé par James Mangold, qui s'est déjà frotté à une légende avec "Walk the line" (2005), sur Johnny Cash, interprété par Joaquin Phoenix. Résultat le 25 décembre aux USA, le 29 janvier en France.

Parallèlement, un best-of de Dylan, voire une compilation de reprises de Dylan, n'aurait que peu d'intérêt. Le producteur français Philippe Le Bras a eu la bonne idée d'une anthologie de 25 morceaux, essentiellement enregistrés autour des années 1960, d'artistes restés peu connus ou qui deviendront célèbres (comme Lou Reed ou David Crosby) et qui essaient de s'approcher du maître dans des titres plus que "Dylaniens".

"Tu prends le titre de Lou Reed, +Men of good fortune+, qu'il a repris ensuite sur +Berlin+ (album de 1973), la version de 1965 qu'on présente, complètement différente, est bluffante parce que Lou Reed a déjà sa voix mais tu entends Dylan, c'est dingue", décrit à l'AFP Philippe Le Bras.

"Ca sonne comme un projet fascinant", a commenté Jeff Rosen, manager de Dylan, quand l'équipe française lui en a parlé récemment.

"He took us by storm", dans l'écurie du label allemand indépendant Bear Family Records, sortira le 6 septembre en Allemagne et le 18 octobre en France.

. Neil Young, l'avalanche

L'artiste canadien Neil Young le 23 septembre 2023 à Noblesville, dans l'Indiana AFP/Archives

On dit souvent que les grands artistes sont devenus leurs propres archivistes. C'est de plus en plus vrai et le N1 dans cette catégorie, c'est Neil Young, 78 ans.

Le "Loner" dégaine donc le 6 septembre ses "Archives Vol. III" couvrant la période 1976-1987, à travers 17 CD comprenant 198 morceaux, dont 15 chansons inédites et 121 versions jamais entendues. Une version deluxe ne devrait être disponible que sur le site "neilyoungarchives.com" -- l'île au trésor des ultra-fans -- contenant en plus des CD audio 5 Blu-Ray sur lesquels on retrouvera 11 films de la période, dont 4 inédits.

Enfin, une version double-vinyle comprendra une sélection de 16 morceaux présents dans le coffret.

La série des sorties des archives de Neil Young sont présentées comme un "musée musical vivant", "organisé par la personne qui a réellement créé toute la musique et tous les films". Attention à ne pas se perdre dans les méandres de sa production, puisque Neil Young continue toujours à proposer de nouveaux albums, avec son gang du Crazy Horse.

. Et voilà le "Boss"pic

L'artiste américain Bruce Springsteen, le 4 avril 2024 à Inglewood, en Californie GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Un biopic du "Boss", Bruce Springsteen, 74 ans, est donc en préparation avec Jeremy Allen White, l'acteur star de la série à succès "The bear" dans le rôle principal. Ce qui filtre de la cuisine où se prépare ce festin est alléchant. Il s'agit d'éviter le piège du récit chronologique et de ne pas se focaliser sur le succès venu avec l'album "Born in the U.S.A.", qui fête cette année ses 40 ans.

Scott Cooper, qui écrit ce biopic et le réalise, se concentre sur la création de l'album "Nebraska" (1982), son plus crépusculaire. Le cinéaste se base sur le livre "The Making of Bruce Springsteen's Nebraska", du musicien et critique Warren Zanes. Le film devrait s'appeler "Deliver me from nowhere".

Ceux qui ne sont pas familiers de l'œuvre de l'auteur de "Dancing in the dark" y apprendront que les chansons de "Nebraska", album solo et minimaliste, et celles de "Born in the USA", électrique et emballé avec son groupe, le fameux E Street Band, n'auraient pu former qu'un double album.

"Je croyais travailler sur un seul et même disque, mais l'intransigeance de +Nebraska+ (...) m'a bientôt fait comprendre la situation à laquelle j'étais confronté", écrit le "Boss" dans son autobiographie "Born to run".