De Fat White Family à Justice, chocs en stock en festivals

L'outrance punk de Fat White Family, l'électro implacable de Justice, la classe de PJ Harvey, la claque rap de Shay: les festivals français ont proposé une large gamme de sensations cet été.

Petite sélection d'instantanés à We Love Green à Paris, Beauregard près de Caen, aux Vieilles Charrues en Bretagne et aux Francofolies à La Rochelle.

. Steak-frites-caleçon

Non, le punk n'est pas mort. Lias Saoudi, leader du groupe britannique Fat White Family, arrive sur scène à Beauregard vêtu d'un caleçon moulant au départ couleur chair.

On comprend vite qu'il y a jeté les restes de son déjeuner, un steak frites, avec salade, quand il en retire des bouts qu'il propose au jeune public - effaré - au premier rang. "You seem to be confused" ("Vous avez l'air troublés"), s'amuse-t-il ensuite.

Public qui a pourtant de l'humour, comme en atteste cette pancarte tendue par une fan au même festival, au concert du rappeur La Fève: "Je suis la galette, tu es La Fève."

. Justice fait sa loi

We Love Green n'a pas été épargné cette année encore par la pluie. Mais l'orage électro est venu de Justice, qui reprend la route dans le sillage de son dernier album "Hyperdrama".

Devant un public renouvelé - du quinqua au jeune actif vêtus du blouson avec la croix, leur emblème - le duo s'est classé au-dessus du lot en terme de puissance et de générosité.

Impression confirmée par leur passage ensuite à Beauregard. "C'est le concert marquant qui revient dans les conversations", commente Paul Langeois, responsable du festival normand.

Dans un registre voisin, bien qu'intégrant des instruments à ses textures synthétiques, LCD Soundsystem, collectif mené par le New-Yorkais James Murphy, a illuminé la nuit de Beauregard et est très attendu à Rock en Seine, aux portes de Paris fin août.

. PJ Harvey, oracle et envoûtement

La chanteuse britannique PJ Harvey aux Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer, le 12 juillet 2024 AFP/Archives

PJ Harvey a justifié son statut de grande prêtresse du rock, avec un concert entre incantations poétiques et séquences abrasives qui a capté l'attention du remuant public des Vieilles Charrues.

La tenue de la pythie britannique renvoie par ses motifs aux forêts de son cher Dorset, coin d'Angleterre où elle est née et vit toujours, source d'inspiration de son dernier album "I inside the old year dying".

Autre mythe, français cette fois, Véronique Sanson, 75 ans, a livré un set émouvant à Beauregard dans la lumière rasante de fin de journée, alignant les standards comme "Vancouver" ou "Chanson sur ma drôle de vie". Les gorges se sont serrées à l'écoute de "Ma révérence".

Attention femme puissante en vue: à We Love Green et aux Vieilles Charrues, la rappeuse belge Shay s'est distinguée par un show millimétré qui va sans doute interpeller la concurrence.

. Phoenix, porté par la foule

Le chanteur de Phoenix Thomas Mars aux Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer, le 16 juillet 2023 AFP/Archives

"Ce morceau-là, on l'a sorti il y a 24 ans, vous avez eu le temps de l'apprendre", lance Thomas Mars, leader du groupe Phoenix aux Francofolies pour introduire "If I ever feel better".

Le groupe français à l'aura internationale s'avère comme le meilleur groupe à guitares en tournée actuellement. De quoi permettre à son chanteur d'être porté par la foule.

Enfin, le prix de la motivation revient au chanteur Hervé, qui, de Beauregard aux Francofolies, est allé chercher chaque spectateur en dépit de sa programmation dans la torpeur du début d'après-midi.

L'artiste avait découvert avec stupéfaction que tous les CD de son dernier album contenaient par erreur celui de Luis Fonsi, chanteur portoricain du tube "Despacito", sans doute à la suite d'un bug informatique.