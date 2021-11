De Franck Dubosc à Jérôme Commandeur, rire au menu du Festival de l'Alpe d'Huez

De Franck Dubosc à Jérôme Commandeur, le Festival de l'Alpe d'Huez aligne une série d'incontournables du rire, ainsi que des nouveaux venus, pour son retour en salles prévu du 17 au 23 janvier 2022, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Le festival est "un savant mélange de confirmés et de talents en devenir, avec des comédies sociales, romantiques, des grosses machines" et d'autres plus modestes, a indiqué à l'AFP le directeur du festival Frédéric Cassoly.

La dernière édition avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire, et pour les 25 ans de ce festival, rallongé d'une journée, les organisateurs ont déjà annoncé huit films en compétition, dont "Irréductible" de et avec Jérôme Commandeur, accompagné de Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon ou encore Christian Clavier et Valérie Lemercier.

Cette comédie suit un fonctionnaire muté "dans les pires coins de France" par une inspectrice.

Pour son troisième film de réalisatrice, Audrey Dana parodie quant à elle un titre d'Almodovar avec "Hommes au bord de la crise de nerfs" et son casting d'acteurs masculin, réunis pour une thérapie de groupe en pleine nature : Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison...

Seront également à l'écran Audrey Lamy et François Cluzet dans "La Brigade", sur les péripéties d'une cantinière "dans un foyer pour mineurs sans papiers", ou encore un film qui pourrait faire le lien entre les générations, "Maison de Retraite", avec Kev Adams face à Gérard Depardieu, Liliane Rovere ou Mylène Demongeot. Figure aussi au programme la suite des "Crevettes Pailletées".

Frank Dubosc, lui, fait partie des réalisateurs présentés hors compétition, avec "Rumba la vie".

L'actrice Michèle Laroque présidera le jury, succédant ainsi à l'acteur et humoriste José Garcia, qui avait couronné en janvier 2020 le film "Divorce Club" de Michaël Youn.

L'ancienne pensionnaire de la célèbre émission à sketches "La classe" sera accompagnée, au sein du jury, par les actrices Mathilde Seigner et Joséphine Japy, l'humoriste Malik Bentalha et le réalisateur Ruben Alvès.

Comme chaque année, la sélection du festival comportera au final une quinzaine de longs-métrages et une dizaine de courts-métrages en compétition. Lors de sa dernière édition, en janvier 2020, 45 projections avaient accueilli 20.000 spectateurs.

Ouverte au grand public et entièrement gratuite, la manifestation de l'Alpe d'Huez est l'une des seules consacrées à la comédie en Europe.