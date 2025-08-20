De grands voiliers entrent dans Amsterdam pour un festival maritime géant

De grands voiliers venus du monde entier ont défilé le 20 août 2025 sur le canal de la mer du Nord jusqu'à Amsterdam, marquant le début d'un festival maritime qui durera cinq jours et célèbrera les navires, les marins et le passé maritime de la ville

De grands voiliers venus du monde entier ont défilé mercredi sur le canal de la mer du Nord jusqu'à Amsterdam, où les équipages ont été acclamés par la foule le long des quais.

Ce spectacle a marqué le début de Sail Amsterdam, le festival maritime de la capitale néerlandaise qui durera cinq jours et célèbre les navires, les marins et le passé maritime de la ville.

Les organisateurs attendent entre 2,3 et 2,5 millions de visiteurs.

L'entrée des bateaux dans la ville d'Amsterdam est le moment crucial du festival, estime la capitaine du port, Milembe Mateyo.

"Il y a beaucoup de médias, un nombre incroyable de bateaux qui veulent y assister, beaucoup de personnalités haut placées qui veulent y assister", a-t-elle affirmé auprès de l'AFP.

"Une fois que cela sera terminé, je pourrai enfin dormir et profiter du reste du festival", a-t-elle confié.

Le festival Sail Amsterdam, qui en est à sa 10e édition, s'inscrit dans le cadre des célébrations du 750e anniversaire de la ville.

Cette année, une cinquantaine de grands voiliers et 700 navires historiques y seront présents.

Le thème de cette édition est "Unis par les vagues", choisi au vu du contexte actuel de tensions dans le monde, a indiqué le président du festival, Arie Jan de Waard.

"Il est important que nous nous connections par l'eau et à travers les cultures à bord des navires et des équipages qui se rassemblent ici à Amsterdam", a-t-il déclaré à l'AFP.

Des milliers de spectateurs

Le défilé a débuté à IJmuiden, sur la côte de la mer du Nord, où les premiers navires ont franchi les écluses géantes mercredi matin avant d'entreprendre le voyage de 25 kilomètres vers l'intérieur des terres.

La flottille, qui s'étendait sur environ 10 kilomètres, comprenait des navires-écoles, des bateaux à vapeur et une multitude de bateaux de plaisance qui ont rejoint le cortège.

Des milliers de spectateurs se sont massés le long du canal, des écluses jusqu'au port d'Amsterdam, où les grands voiliers ont été accueillis par des salves de canon et de la musique.

Siep de Haan, 60 ans et fondateur de la parade nautique de la Pride d'Amsterdam, a déclaré être devenu "accro" à l'événement après avoir assisté à sa première édition il y a dix ans.

"Nous adorons évidemment les parades de bateaux", a-t-il dit à l'AFP.

M. de Haan reçoit des invités dans son appartement au bord de l'eau pour toute la durée de l'événement.

"Nous aimons donner aux gens l'occasion de voir cela, c'est incroyable", a-t-il conclu.

"C'est toujours un événement familial très agréable pour nous", a quant à lui déclaré Daniel Pop, 28 ans, qui se rend à Sail depuis l'enfance.

"Nous irons peut-être sur l'eau plus tard dans la semaine avec un petit bateau pour voir les navires", a-t-il ajouté.

Comme le veut la tradition, des habitants créatifs se sont adonnés à faire flotter des radeaux faits maison, assemblés à partir de planches de surf, de chaises ou de tout ce qui ne coule pas.

L'événement a été organisé pour la première fois en 1975 pour célébrer le 700e anniversaire d'Amsterdam. Il a eu lieu tous les cinq ans depuis, sauf en 2020, où il a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans les prochains jours, les visiteurs pourront embarquer sur les grands voiliers, assister à un défilé des membres d'équipage dans le centre-ville et assister à des concerts au bord de l'eau.

Dimanche, les navires quitteront la ville dans un deuxième grand défilé.