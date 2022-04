De Kiev à la Biennale de Venise, le sauvetage d'une oeuvre d'art ukrainienne

Sauvée de la guerre: une conservatrice ukrainienne d'une galerie d'art de Kiev a raconté mercredi à New York son périple à travers l'Europe de l'Est pour mettre à l'abri et exposer à la prochaine Biennale de Venise l'oeuvre contemporaine d'un artiste de son pays.

Accueillie à Manhattan par la galerie d'art de Jim Kempner, un Américain d'origine ukrainienne, Maria Lanko, qui tient la galerie "The Naked Room" ("La Chambre nue") à Kiev, a relaté à des journalistes sa fuite d'Ukraine vers l'Italie fin février et début mars.

Dès l'invasion russe le 24 février, la conservatrice charge sa voiture de plusieurs oeuvres d'art et d'une partie d'une installation monumentale d'un artiste ukrainien, Pavlo Makov, la "Fontaine de l'Epuisement" ("Fountain of Exhaustion").

Maria Lanko met alors le cap à l'Ouest pour six jours de voyage.

Elle franchit difficilement la frontière, fonce à travers la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche, avant d'atteindre Venise et d'y déposer la "Fontaine de l'Epuisement" qui sera exposée au public à la 59ème Biennale d'art, dont le début est prévu le 23 avril. 80 pays, dont l'Ukraine, auront un pavillon d'exposition mais celui de Moscou sera fermé, boycotté par ses propres artistes et commissaire, qui protestent contre le conflit.

Arrivée sans casse à Venise, la "Fontaine de l'Epuisement" a été remontée sur place.

L'oeuvre est formée d'un immense socle sur lequel sont montés 78 entonnoirs disposés en hauteur et en triangle avec un dispositif d'alimentation et de ruissellement de l'eau de haut en bas. Seulement quelques gouttes s'écoulent sur le socle de la fontaine pour "symboliser l'épuisement" face à la guerre, a expliqué Mme Lanko. Intransportable, cette base de l'installation a été refabriquée dans un atelier de Milan.

En outre, pour faire connaître et protéger les artistes ukrainiens et leurs oeuvres à l'étranger, Maria Lanko a créé avec d'autres conservateurs de son pays un "Fonds ukrainien d'urgence pour l'art".

Passée par New York -- où vivent nombre d'Américano-Ukrainiens et pôle du marché de l'art et des levées de fonds -- Mme Lanko a fait état d'une collecte d'environ "1,54 million de hryvnia", monnaie ukrainienne, soit plus de 52.000 dollars, avec le "soutien" de près de 200 artistes et travailleurs culturels.

Pour la conservatrice de Kiev, "il est important d'exposer l'art ukrainien parce que l'Ukraine demeure largement (connue) en Occident comme une partie du champ culturel russe". Elle a déploré que "personne ne fasse la différence entre les deux pays et leurs cultures", alors que l'Ukraine et la Russie "ne sont pas seulement différentes, elles sont tout à fait à l'opposé".