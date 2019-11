De la vigne au vin, des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin:

- Annette Messager étiquette Mouton Rothschild -

Du lait et du vin, tel est le thème choisi par la plasticienne Annette Messager pour illustrer en blanc et rouge l'étiquette du millésime 2017 du château Mouton Rothschild, qui fait appel chaque année à un artiste célèbre.

Son oeuvre titrée "Hallelujah", dont le mot est répété comme des vagues successives au dessus d'une poitrine féminine, associe réalisme et symbolisme avec comme référence au vignoble: une main tenant un verre de vin entre les seins.

Depuis 1945, l'étiquette du château est illustrée chaque année par un artiste contemporain: Philippe Jullian a réalisé la première avec le "V" de la Victoire, suivi par César, Miró, Soulages.

- Cuvée spéciale "Les Bronzés font du ski" -

Pour le 40e anniversaire du film culte "Les Bronzés font du ski", le producteur Yves Rousset-Rouard, qui s'est reconverti depuis 30 ans dans la viticulture, a sorti une cuvée spéciale pour l'occasion: tout en bleu avec des flocons de neige.

La contre-étiquette, qui rend hommage notamment aux comédiens du Splendid et au réalisateur Patrice Leconte, est assortie d'un QR code pour écouter la chanson du générique réenregistrée. "Cela amuse beaucoup les gens, c'est la première fois que ça se fait!", sourit M. Rousset-Rouard à la tête du Domaine de la citadelle dans le Luberon.

Ces trois dernières années, son vignoble de 50 hectares a été successivement touché par la grêle, le gel puis le mildiou. "Je me suis dit comment surmonter ce problème climatique. J'ai recherché une cuvée en bio et en conventionnel, facile à boire pour fêter cet événement", explique l'oncle de Christian Clavier.

Ces vins de 2017 pour le bio et 2018 viennent de deux producteurs de la vallée du Rhône et sont vendus via sa société de commercialisation, après avoir obtenu l'accord des acteurs et de Canal + qui détient les droits du film.

Pour remercier les comédiens, les Bronzés se retrouveront prochainement à Val d'Isère afin de recevoir leur poids en bouteilles de cette cuvée si spéciale.

- Enquête sur l'exposition aux pesticides -

L'étude PestiRiv, menée par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et Santé publique France, vient d'être lancée pour connaître l'exposition aux pesticides des riverains dans les régions viticoles.

La première phase, lancée par l'agence sanitaire Santé publique France, concerne les régions viticoles de la Nouvelle-Aquitaine et du Grand Est. Elle a pour but d'évaluer la faisabilité d'une telle étude auprès de 60 ménages riverains des vignes avant le déploiement au niveau national de l'enquête en 2021.

- Wine Advocate et Michelin ne font plus qu'un -

Le groupe Michelin dont le guide éponyme est une référence dans le domaine de la gastronomie, a acheté la société Robert Parker Wine's Advocate (RPWA). Le célèbre critique de vin américain avait fondé cette revue en 1978. Officiellement en retraite depuis mai, il l'avait revendue fin 2012 à un consortium de Singapour, avant une entrée dans le capital Michelin en 2017 à hauteur de 40%.

- Nouveau président des Grands vins de Bordeaux -

Le conseil d'administration de la Fédération des Grands vins de Bordeaux (FGVB) a élu fin octobre Jean-Marie Garde à sa tête, après la démission d'Hervé Grandeau, condamné à six mois de prison avec sursis pour "tromperie sur la qualité et l'origine" des vins qu'il produit. Président de l'appellation Pomerol, Jean-Marie Garde a déjà été secrétaire général de la FGVB, qui réunit indirectement près de 6.000 vignerons.

- Bourgogne: la Cité des vins de Beaune se dévoile -

Un bâtiment en forme de vrille de vigne, culminant à 21 mètres et offrant une vue sur la Côte de Beaune: le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) et la ville de Beaune ont dévoilé le visage de leur troisième Cité des vins et des climats.

Ce projet, destiné à être une vitrine du vignoble bourguignon, doit ouvrir en 2021 sur trois sites: Chablis, Mâcon et Beaune. Les deux premiers projets architecturaux ont déjà été présentés.

La construction du bâtiment de 3.500 m2, imaginé par l'architecte lyonnaise Emmanuelle Andreani au milieu d'un parc arboré de 10 hectares, a été confiée à un groupe local, Rougeot. La ville de Beaune est maître d'ouvrage d'un projet dont le coût, 13,5 millions d'euros, est financé notamment par les collectivités locales.

Il accueillera un parcours de visite sur la viticulture bourguignonne, mais aussi L'Ecole des vins du BIVB ou encore des espaces de dégustation. Les trois cités espèrent accueillir 180.000 visiteurs par an sur l'ensemble des sites.

- "Gueules de Bordeaux" en 50 photos -

Une main tient un seau rempli de grappes mûres, Sylvie vide une cuve de marc de raisin, Bruno se penche sur ses barriques, Jérémy met en bouteille... Dans "Gueules de Bordeaux, portraits de vignerons" (éditions Sud Ouest), le journaliste Xavier Sota et le photographe Guillaume Bonnaud ont suivi pendant une année des vigneronnes et vignerons, dans leur quotidien.

Chaque "gueule" est assorti d'un court texte, présentant les vignerons dans leur travail: des vendanges à la dégustation, tel ce fils qui revient travailler dans le domaine familial, ou encore la venue d'étranger comme le Suisse Armand.

L'auteur accompagne chaque chapitre d'une présentation du vignoble bordelais, des rouges aux crémants, des châteaux aux coopératives, des terroirs aux cépages.

- Happy Languedoc -

Heureux Languedoc ou comment découvrir les vins de cette région viticole dans plusieurs villes de l'Hexagone: Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse, Béziers, Carcassonne, Montpellier et Narbonne. Dans le cadre de "Happy Languedoc", quelque 150 bars à vins, caves, bistrots et restaurants proposent du 1er au 15 décembre des vins de cette région avec des dégustations, menus à thèmes, rencontres avec des vignerons ou encore soirées d'initiation.

- Château Talbot fête ses 100 ans avec les Cordier -

Pour son 100e anniversaire à la tête de château Talbot, la famille Cordier propose une vente aux enchères de millésimes de 1926 à 2010, et sort également une bouteille en verre noire sérigraphiée.

Pour le millésime 2018 de ce 4e Grand cru classé de Saint-Julien (Gironde), l'étiquette de cette bouteille représente un pilier en béton de leur emblématique grand chai. Ce vin sera mis en bouteille en mai par la quatrième génération des Cordier.

A Londres, 142 bouteilles, magnums, doubles-magnums et impériales seront vendus aux enchères à Londres par Sotheby's, suivi dès le lendemain par une vente d'une partie de ces millésimes sur le site de vente de vins en ligne Wine and Co.

- "Vin, amour, volupté" avec Omar Khayyâm -

"Bois du vin, car tu dormiras longtemps sous l'argile": le célèbre poète persan du XIe siècle, Omar Khayyâm, ne cesse de célébrer ce précieux breuvage face à la mort dans ses rubaïyats, illustrés dans "Vin, amour, volupté. L'art de peindre l'ivresse" (Guy Trédaniel éditeur) par les calligraphies contemporaines de Lassaâd Metoui.

Ce plasticien calligraphe d'origine tunisienne utilise des couleurs vives: le bleu, le noir et l'orange prédominent dans ce livre d'art où "le vin est un rubis liquide, et la coupe en est la mine."

- Bordeaux Tasting -

Près de 8.000 dégustateurs sont attendus pour la 8e édition de Bordeaux Tasting le 14 et 15 décembre. Organisé par le magazine Terre de Vins, ce rendez-vous dans le centre de la capitale girondine permet de déguster plusieurs centaines de grands vins de Bordeaux, des cognacs, des vins bio et de rencontrer certains acteurs du vin, parfois étonnants comme l'ancien joueur de rugby, Yannick Jauzion, invité à parler de ses investissements viticoles.