De Monet à Kaws, les dix artistes record du premier semestre 2019

Claude Monet mais aussi l'Américain Jeff Koons avec son fameux lapin en acier, oeuvre la plus chère d'un artiste vivant, sont en tête des dix records de ventes aux enchères du premier semestre 2019, où l'on observe une vogue pour les post-impressionistes français.

Claude Monet (1840-1926), peintre de la lumière heureuse, extrêmement populaire dans le monde entier, a arraché à titre posthume le jackpot avec son tableau "Les Meules" de 1890, vendu 110 millions de dollars en mai (frais inclus) chez Sotheby's à New York.

Le sculpteur controversé et provocateur Jeff Koons a réussi chez Christie's une jolie opération, son "Rabbit" l'emportant à 91 millions de dollars, tandis que Robert Rauschenberg a vendu dans la même maison de ventes son "Buffalo II", tableau mythique où est représenté John Fitzgerald Kennedy, pour la coquette somme de 88 millions de dollars.

La sculptrice française Louise Bourgeois, naturalisée américaine et morte en 2010, a fait adjuger sa célèbre "Spider" (araignée) de 1997 pour 32 millions de dollars, également chez Christie's à New York. Elle a réalisé ainsi la deuxième meilleure enchère de tous les temps pour une artiste femme.

Un tableau du peintre américain Franck Stella, "Point of Pines" de 1959, a été adjugé 28 millions de dollars chez Christie's.

Les Français Paul Signac (1863-1935) avec son "Port au soleil couchant", Gustave Caillebotte (1848-1894) avec "Chemin montant", et Pierre Bonnard (1867-1947) avec "Une terrasse à Grasse" ont vu leurs oeuvres atteindre des sommets à respectivement 25,9, 22 et 19,5 millions de dollars dans des enchères de Christie's à Londres et New York.

Un tableau de Balthus, "Thérèse sur une banquette", a été vendu pour 19 millions de dollars chez Christie's à New York.

Enfin chez Sotheby's à Hong Kong, l'icône du graffiti new-yorkais Kaws (Brian Donnelly) a vu son oeuvre "The Kaws Album" de 2005 être adjugé 14,7 millions d'euros.