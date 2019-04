De nouveaux venus à Cannes pour la Quinzaine des réalisateurs 2019

Aux côtés du réalisateur philippin Lav Diaz, chouchou des festivals, des Français Rebecca Zlotowski et Bertrand Bonello, la Quinzaine des réalisateurs va mettre à l'honneur au Festival de Cannes cette année des cinéastes faisant leur premier pas sur la Croisette.

Sur les 24 long-métrages sélectionnés, 16 sont le fruit de réalisateurs dont "c'est la première fois à Cannes", a souligné mardi l'Italien Paolo Moretti, le tout nouveau délégué général de la Quinzaine, succédant à Edouard Waintrop.

"L’ADN de la Quinzaine, c’est d’aller vers des éclats visionnaires, des visions inattendues et de faire confiance aux réalisateurs qui osent aller vers des terrains inexplorés", a souligné M. Moretti à l'AFP. Son rôle est "d’apporter quelque chose en plus pour enrichir la proposition d’ensemble du festival de Cannes".

"Il n'y a pas de question concurrentielle", a assuré Paolo Moretti.

Parmi les films en lice, figurent le nouvel opus de Lav Diav ("The Halt"), le très attendu "The lighthouse" de Robert Eggers ("The Witch"), un film d'horreur avec Robert Pattinson et Willem Dafoe et le nouveau film de Rebecca Zlotowski ("Une fille facile") avec l'ancienne escort Zahia Dehar à l'affiche. Il y sera question d'une jeune fille qui suit sa cousine au mode de vie très libre, le temps d'un été.

Deux films français auront les honneurs de l'ouverture ("Le daim", de Quentin Dupieux) et de la clôture de la Quinzaine ("Yves" de Benoit Forgeard).

Il faudra aussi compter avec "Alice et le maire", deuxième long-métrage du Français Nicolas Pariser, sur la vie politique dans une grande ville, avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier, "Zombi Child" de Bertrand Bonello, entre Paris et Haïti, "Perdrix d'Erwan Le Duc, avec Swann Arlaud, César du meilleur acteur pour "Petit paysan", et "On va tout péter", un documentaire de Lech Kowalski sur un mouvement de lutte de salariés.

Autre "éclat visionnaire" annoncé, "Yves" de Benoît Forgeard sur "l'étrange relation d'un rappeur avec son frigo intelligent".

Au rayon des curiosités, "Dog don't wear pants", un film scandinave qui parle de "renaissance par le biais de pratiques extrêmes sadomasochistes" ou "Oleg" de Juris Kursietis, sur "la descente aux enfers d'un travailleur détaché", a indiqué le délégué général lors d'une conférence de presse mardi.

Dans le cadre de la Quinzaine, le réalisateur américain John Carpenter, maître du fantastique, recevra le Carrosse d'or, prix annuel décerné par la Société française des Réalisateurs de films (SRF).

Depuis 2002, les cinéastes de la SRF distinguent un de leurs pairs à l'ouverture de la Quinzaine, qui sera également marquée par une masterclass de l'Américain Robert Rodriguez et la présentation d'un moyen-métrage de Luca Guadagnino, le réalisateur de "Call me by your name", avec un casting hollywodien emmené par Julianne Moore.