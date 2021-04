De "Titanic" à "Wonderwoman", le "regard féminin" expliqué aux ados

"Changer de regard est une première étape pour changer le monde" : spécialiste du "regard féminin" ("female gaze") dans le 7e art, l'auteure féministe Iris Brey veut armer les adolescents face aux stéréotypes de genre à l'écran.

"A quoi servent les femmes dans les films ?", "Le viol dans +Games of Thrones+", "L'orgasme féminin, le grand absent" : dans son nouveau manifeste ("Sous nos yeux", éditions La ville brûle), Iris Brey passe, thème après thème, le torrent d'images où nous baignons au crible féministe.

"Je m'adresse à une génération qui est beaucoup plus sensible aux questions de sexisme. Je voulais qu'ils aient des statistiques, des chiffres pour comprendre", explique à l'AFP l'auteure, qui écrit cette fois pour le jeune public - et pourquoi pas leurs parents.

Elle y décline, dans un langage très accessible, les arguments exposés dans son premier essai "Le regard féminin, une révolution à l'écran", qui ressort en poche (Points).

Son constat ? Sans que nous en soyons forcément conscients, films et séries que nous regardons sont empreints d'une vision masculine et patriarcale.

Les ados apprendront ainsi que "dans la trilogie des premiers Star Wars", outre la princesse Leia, "tous les personnages féminins réunis parlent 63 secondes"... sur 386 minutes !

Scénario, mouvements de caméra... L'auteure multiplie les clés d'analyse en s'abreuvant d'exemples récents comme la série "Pen15", saluée pour sa façon de mettre en scène "le ressenti des héroïnes".

- Culture du viol -

"Adolescente, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais nourrie et façonnée d'images extrêmement +hétéronormatives+ (qui suivent les codes sexuels dominants, ndlr) et qui reposaient toujours sur les mêmes représentations de l'amour, du couple, de la féminité et de la masculinité", explique Iris Brey.

"Des séries comme +Gossip Girl+ que j'ai vue adolescente étaient pétries de regard masculin et d'appels à la culture du viol", se remémore-t-elle.

Pour l'auteure de 36 ans, docteure à l'université de New York, et qui sait que ses thèses sont parfois âprement débattues, ces représentations dominantes "sont très limitantes".

"Il y a en France une vraie résistance à réfléchir aux stéréotypes de genre dans nos fictions", estime-t-elle, tout en saluant la "prise de conscience récente au-delà de la sphère universitaire", et "chez les adolescents" notamment.

Mais à l'écran, le changement se fait encore attendre, remarque Mme Brey, qui relève combien il est rarement question du clitoris dans les séries et films, ou comment le plaisir féminin reste invisible - le livre dresse un "Top 10 des héroïnes qui se masturbent dans les séries" (dont neuf écrites par des femmes) pour y remédier.

- Films fétiches -

Pour aller plus loin, Iris Brey conseille aux ados de "chercher d'autres représentations", notamment dans des oeuvres tournées par des femmes, ou qui adoptent des points de vue différents sur leur corps et leur désir - le "female gaze".

D'Agnès Varda ("Cléo de 5 à 7", "Le Bonheur) à Céline Sciamma ("Tomboy", "Portrait de la jeune fille en feu"), l'auteure (et sa dessinatrice Mirion Malle) suggère une liste de films fétiches, pour diversifier les représentations.

Tout en soulignant que le "female gaze" infuse parfois aussi dans dans des productions grand public, comme "Titanic" de James Cameron, narré par Rose (Kate Winslet), le personnage féminin, ou "WonderWoman" de Patty Jenkins et ses combats d'Amazones.

Et comme "le féminisme s'adresse aussi aux garçons" qui sont soumis à une "injonction à la virilité", "tout le monde est concerné par le regard masculin et le regard féminin", souligne l'auteure.

"Regarder une oeuvre du point de vue d'une fille peut permettre à un garçon d'avoir plus d'empathie pour les autres filles, d'apprendre des choses, de sortir de son corps... Les filles font ça tout le temps, elles grandissent avec le point de vue des garçons".