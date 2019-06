De Venise à Londres, le nouveau Spider-Man en voyage d'études en Europe

Il tissait jusqu'à présent ses toiles sur les gratte-ciel de New York, mais pour son nouvel opus "Spider-Man: Far From Home", l'homme-araignée fait le tour des monuments historiques européens, de Venise à Londres en passant par les vieux quartiers de Prague.

Et pour cause, dans le film, le jeune Peter Parker - le héros qui se cache sous le célèbre justaucorps bleu et rouge - est en voyage scolaire avec la classe de son lycée américain.

"Ce qui est bien avec Tower Bridge, c'est que nous avons enfin quelque chose pour que Spider-Man puisse se balancer", déclare à l'AFP le réalisateur Jon Watts, citant une scène épique du film qui se déroule sur le célèbre pont londonien, "formidable terrain de jeu" selon lui.

Les ponts et campaniles de Venise, autre théâtre de combat entre Peter Parker et les super-vilains qui s'acharnent à lui gâcher ses vacances, n'en sortent pas indemnes.

Ces "lieux emblématiques" sont très utiles pour les scènes d'action car "les gens comprennent tout de suite où ils sont", explique Jon Watts.

Comme le titre du film l'indique ("Spider-Man: loin de chez soi"), les créateurs du film voulaient surtout voir ce qui se passait lorsqu'on sort l'adolescent héroïque et ses camarades de lycée de leur zone de confort.

L'idée leur en est venue lors de la tournée internationale de promotion du précédent film, "Spider-Man: Homecoming" (littéralement "retour à la maison"), avec les jeunes acteurs Tom Holland (Spider-Man) et Zendaya à Paris, Rome et Londres.

Le président des studios Marvel, Kevin Feige, se souvient avoir alors pensé: "Ce serait amusant que les personnages joués par ces gamins qui nous accompagnent durant cette tournée fassent le même périple, mais genre +voyage scolaire pour lycéens+".

Dans "Spider-Man: Far From Home", les adolescents américains et leurs enseignants enchaînent en effet toutes les mésaventures qui guettent les touristes inexpérimentés en terre inconnue, des balbutiements maladroits en italien aux musées inopinément fermés et autres ruelles labyrinthiques qui égarent les visiteurs.

"Nous avons fait beaucoup de films qui se déroulent à Manhattan" mais cette fois "nous voulions que ce gamin issu des classes populaires, qui n'est pas très sophistiqué, se retrouve dans une culture très, très différente, dans laquelle il ne sait pas vraiment comment se comporter", résume la productrice Amy Pascal.