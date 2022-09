Deauville: la compétition touche à sa fin avec "Emily the criminal"

Le dernier des 13 films en compétition a été présenté vendredi matin au festival du cinéma américain de Deauville (Calvados), "Emily the criminal" retraçant le parcours d'une femme sombrant dans la criminalité.

Le premier film de John Patton Ford narre à Los Angeles l'histoire d'une jeune femme prise dans les petits boulots et les dettes qui décide de rejoindre un groupe d'arnaqueurs à la carte bancaire. L'actrice principale Aubrey Plaza, connue aux États-Unis surtout comme humoriste, incarne une femme peu à peu prise dans un engrenage.

Ce long métrage permet de montrer "à quel point le personnage d'Emily change, son cheminement pour arriver à se trouver elle-même", a expliqué le réalisateur dans la grande salle du festival, soulignant l'importance du cinéma de Jacques Audiard dans son travail et notamment son film "Sur mes lèvres".

Le réalisateur américain a aussi apprécié de voir la salle du Centre international de Deauville (CID) pleine comme un oeuf avec plus d'un millier de festivaliers un vendredi matin. "Ca ne pourrait jamais, mais vraiment jamais, arriver aux Etats-Unis", a-t-il expliqué au micro, visiblement impressionné par la cinéphilie française.

Le palmarès de la 48e édition du festival américain de Deauville, organisé du 2 au 11 septembre, avec Arnaud Desplechin à la tête du jury, doit être dévoilé samedi soir. Le Grand prix du festival avait été attribué l'an passé à "Down with the King" de Diego Ongaro.

Mais avant le palmarès samedi, le festival va connaître un de ses principaux temps forts avec la venue vendredi soir de l'actrice cubaine en vogue Ana de Armas, qui doit recevoir le Prix Nouvel Hollywood et qui a fait sensation cette semaine à la Mostra de Venise.

"Blonde", le biopic sur Marilyn Monroe qu'elle incarne, produit par Netflix et qui dure 2H45, doit être projeté pour la première fois en France ce soir à Deauville.