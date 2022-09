Deauville: le cinéma américain arrive "à tisser des liens", estime Desplechin

Le réalisateur Arnaud Desplechin, 61 ans, président du 48e festival du cinéma américain de Deauville (2 au 11 septembre), dont le palmarès doit être dévoilé samedi soir, a apprécié la capacité des films en compétition à "tisser des liens" dans une société fracturée.

Question: Quelle place a pour vous le cinéma américain ?

Réponse: "Le premier cinéma que j'ai vu dans mon enfance était à la télévision chez mes grands-parents et c'était le cinéma classique américain. C'est le cinéma qui m'a enchanté, car j'avais l'impression de voir la vie en grand, la vie plus dangereuse. Après, de par mon âge, j'ai eu la chance d'être contemporain du Nouvel Hollywood et quand je suis monté à Paris, fin 1970, je pouvais voir deux chefs d'oeuvres par semaine, avec un déferlement d'auteurs hallucinants (...). Je l'ai attendu ce festival, je le voulais (rires)! Ce qui est spécifique à Deauville est de pouvoir voir ce cinéma indépendant américain mais aussi des films de studios américains, Blonde ou du James Gray. Le cinéma américain des studios étant majoritairement de plus en plus formaté, il a besoin de ce petit aiguillon que sont ces nouveaux réalisateurs et ces nouveaux talents qui arrivent par le cinéma indépendant et arrivent à rafraîchir le regard."

Q: Que disent les 13 films en compétition de cette société américaine que l'on dit fracturée ?

R: "La crise qui arrive en Amérique est très violente mais les crises qui traversent la France sont très violentes aussi (...). Mais il m'a semblé dans ces films indépendants qu'il y avait cet appétit de créer un lien entre les gens au moment où le pays se délite. Quand la société n'est plus capable de tisser ce lien, ça appartient à chacun, comme dans ce très beau film ("Stay Awake" de Jamie Sisley) avec deux frères qui essaient de fabriquer un lien avec cette mère +addict+ aux opiacées. C'est très beau de les voir faire des efforts car si ce n'est pas eux qui le font ce ne sera pas la société américaine par elle-même qui le fera. Cette obsession du lien m'a frappé."

Q: Quel président du jury avez-vous voulu être ?

R: "J'ai proposé au jury une règle du jeu apprise par (Quentin) Tarantino quand j'avais été dans son jury à Venise: toujours commencer par un éloge. Je m'en fiche que vous n'aimiez pas le film, je veux que vous commenciez par une apologie du film. S'il ne vous a pas plu, il y a peut-être un regard, une tête qui se tourne, un plan, une musique qui vous a ému. J'ai adoré m'être laissé affecté. Je suis le spectateur le plus influençable du monde: j'ai adoré avoir été influencé par mon jury!"

