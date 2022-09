Deauville réserve un accueil chaleureux à la comédie musicale La Grande Magie

Les spectateurs du festival du cinéma américain de Deauville ont réservé samedi un accueil particulièrement chaleureux à "La Grande Magie", comédie musicale de Noémie Lvovsky, où Denis Podalydès et Sergi López surprennent en poussant la chansonnette.

"Ça fait chaud au coeur, voir une scène pleine comme cela, l'enthousiasme des spectateurs est bouleversant", a confié à l'AFP la réalisatrice, dont la filmographie compte notamment "Les Sentiments" et "Camille redouble".

Le long-métrage, qui a été tourné dans le sud du Finistère à Beg Meil, est une adaptation très libre de "La Grande Magia" écrit en 1948 par le dramaturge italien Eduardo De Filippo (1900-1984).

"C'est un texte pour lequel j'ai eu un coup de foudre inouï. Je retrouvais tout ce que je peux ressentir du monde, du temps qui passe -ou pas-, de l'amour, et je me sens tellement proche de ces questions sur la réalité et l'illusion, sur la folie", a expliqué la cinéaste âgée de 57 ans.

Après la Première Guerre mondiale, dans un hôtel de bord de mer où l'on s'ennuie, un spectacle de magie distrait les clients. Marta (Judith Chelma), une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux (Denis Podalydès), participe à un tour de magie et en profite pour se faire la malle.

Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien (Sergi López) lui remet une petite boîte en lui assurant qu'elle est à l'intérieur. Il ne doit l'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais.

Le film présente plusieurs originalités dans la forme, avec des scènes en accéléré et surtout de nombreuses séquences chantées, avec une musique signée Feu! Chatterton.

"Ca fait très très longtemps que j'aime faire chanter et danser les acteurs, sans jamais avoir osé aller jusqu'à une comédie musicale. Une comédie musicale est une espèce de rêve!", a souri Noémie Lvovsky.

Le spectateur découvre des acteurs dans ce nouveau registre, avec notamment une scène étonnante où Denis Podalydès interprète un grand air de Tosca de Puccini.

Le film devrait sortir dans les salles en France en janvier ou février 2023.

Le festival du film américain de Deauville, dont le palmarès doit être connu dans la soirée, projette également des films français en avant-première.