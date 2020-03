Début de carrière fulgurant pour l'artiste franco-malgache Tsew The Kid

Quelques mois et trois morceaux à peine ont suffi à Tsew The Kid pour conquérir le titre d'artiste de musiques urbaines le plus écouté. Des millions de vues sur les réseaux sociaux ont fait sortir de l'ombre ce jeune musicien de 23 ans, parisien d'origine malgache, qui chante, écrit, et compose depuis l'adolescence.