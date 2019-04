Débuts fracassants pour "Dumbo" au box-office français

La version de Tim Burton du grand classique de Disney "Dumbo" s'est hissée à la première place du box-office français pour sa première semaine en salles, avec plus de 550.000 entrées, selon les chiffres de CBO Box Office.

Cette nouvelle version du dessin animé de 1941 qui raconte l'histoire d'un éléphanteau moqué à cause de ses oreilles trop grandes détrône "Captain Marvel", dont la fréquentation baisse mais qui a tout de même attiré plus de 220.000 téléspectateurs pour sa quatrième semaine.

Sur la troisième marche du podium, le "Let's Dance", histoire d'une rencontre entre un amateur de hip-hop et une danseuse classique avec Guillaume de Tonquédec, a séduit plus de 175.000 spectateurs pour sa première semaine.

Cette nouveauté est suivie du film d'horreur américain "Us" de Jordan Peele, dont le premier long métrage, "Get Out", avait reçu en 2018 l'Oscar du meilleur scénario original, et qui affiche plus de 170.000 entrées pour sa deuxième semaine.

En cinquième position, le français "Rebelles", comédie sociale au casting de choc, avec Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau, attire plus de 130.000 spectateurs pour sa troisième semaine en salles.

1. "Dumbo" (nouveauté) : 550.574 entrées - copies : 601

2. "Captain Marvel": 221.768 entrées (cumul 4e semaine: - 2.713.301) - copies: 604

3. "Let's dance" (nouveauté) : 175.811 entrées - copies : 401

4. "Us" : 173.918 entrées - (cumul 2e semaine : - 459.659) - copies: 337

5. "Rebelles": 131.156 entrées (cumul 3e semaine: - 728.097) - copies: 429

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 27 mars au 2 avril