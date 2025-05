Décès à 78 ans d'Hervé de La Martinière, figure de l'édition

Hervé de La Martinière, ancien fondateur et patron des éditions La Martinière, est décédé jeudi à l'âge de 78 ans, ont annoncé samedi les éditions ainsi que le groupe Media-Participations, dans un communiqué.

C'est sa maison d'édition qui a publié "La Terre vue du ciel", de Yann Arthus-Bertrand en 1999, "un succès planétaire, avec 3,5 millions d’exemplaires vendus", selon le communiqué, ainsi que l'essentiel de son oeuvre photographique.

Il est aussi l'éditeur de "Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon" de Jean-Paul Dubois, couronné par le prix Goncourt en 2019 (Éditions de l’Olivier). Il a également édité la série des "Fait Maison" du chef Cyril Lignac (à partir de 2020).

Entré à 25 ans dans le groupe Hachette, il passe par plusieurs maisons (Grasset, Fayard, Chêne…) avant de prendre, en 1987, la direction de Nathan, selon le communiqué.

"En 1992, il entreprit de créer sa propre maison, les Éditions de La Martinière, dédiées aux beaux livres et aux livres illustrés". S'ensuivirent des "acquisitions ambitieuses, dont la plus notable fut celle des éditions new-yorkaises Abrams Books, en 1997".

En 2004, il reprend le Seuil et les maisons associées (Points, Métailié, L’Olivier…), faisant du groupe "l'un des acteurs majeurs de l’édition française, contrôlant sa diffusion et sa distribution".

En 2006, il avait lancé une action en justice contre Google qui numérisait massivement des livres sans l'autorisation des éditeurs et contre l'avis des ayant-droits. Il avait été rejoint par le Syndicat national de l'édition (SNE) et des confrères éditeurs. Le contentieux s'était terminé en 2011 après un accord de numérisation conclu avec le géant de l'internet.

En 2018, Hervé de La Martinière avait intégré sa maison d'édition au groupe Média-Participations, et en était devenu le vice-président.

"Il était avant tout un fervent admirateur de ses auteurs, auxquels il vouait une fidélité et une amitié indéfectibles (...); un amoureux de littérature à qui il tenait à coeur de créer un département littéraire du nom de sa maison; un défenseur de la librairie et d’une certaine idée de l’édition", selon la maison d'édition et Media-Participations.