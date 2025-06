Décès de Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, annonce sa famille

Le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys, Brian Wilson, compositeur de la trame sonore de la Californie des années 60, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué.

"C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Brian Wilson. Les mots nous manquent. Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période difficile pour notre famille. Nous savons que nous partageons notre peine avec le monde entier", a déclaré la famille dans un bref communiqué.

Wilson et ses Beach Boys avaient popularisé au début des années 60 la musique surf, caractérisée par une guitare électrique avec effet de réverbération mais sans trop de distorsion, une basse rythmée, et des voix en choeur.

Souvent qualifié de génie de sa génération, ce bassiste, chanteur, producteur et compositeur avait permis aux Beach Boys d'accéder à la gloire grâce à des tubes emblématiques comme "Surfin' USA", "Good vibrations", "I get around" ou "Kokomo".

Les Beach Boys comptent encore de nombreux fans à travers le monde. Quelque 12 millions de personnes en moyenne les écoutent chaque mois sur Spotify, selon la plateforme de streaming.

Né en Californie le 20 juin 1942, Brian Wilson est notamment le père de Carnie et Wendy Wilson, membres du trio Wilson Philips qui avait connu la gloire au tournant des années 90.

Atteint de démence à la fin de sa vie, il avait été placé sous tutelle en mai 2024.