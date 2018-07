Décès de Claude Lanzmann: Antoine Gallimard salue "un homme remarquable"

Antoine Gallimard, patron des éditions Gallimard, a salué jeudi la mémoire de Claude Lanzmann, "homme remarquable, au grand tempérament, engagé pleinement dans les luttes sociales et politiques de son temps".

"Celui qui fut l'ami de Jean-Paul Sartre, le compagnon de Simone de Beauvoir, a joué un rôle déterminant dans l'approche et la compréhension du génocide juif, et de sa mémoire, avec son film +Shoah+, commencé en 1973 et sorti en salles en 1985, qui restera le film de référence", a écrit l'éditeur dans un communiqué adressé à l'AFP.

Faisant part de son "infinie tristesse" l'éditeur de l'écrivain et cinéaste, disparu jeudi à l'âge de 92 ans, a loué la mémoire d'"une grande figure du XXe et du XXIe siècles, celle d'un résistant, d'un écrivain auteur du magnifique +Lièvre de Patagonie+ en 2009, d'un journaliste et d'un philosophe".