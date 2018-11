Décès de Francis Lai: "un pan de notre vie, Lelouch et moi, se referme" (Nicole Croisille)

La chanteuse et comédienne Nicole Croisille, interprète de la célèbre chanson du film "Un Homme et une femme" composée par Francis Lai, décédé mercredi, estime "qu'un pan de notre vie, Lelouch et moi, se referme", a-t-elle confié à l'AFP.

"Il y a eu en décembre 2016 le décès de Pierre Barouh (voix masculine de la chanson, NDLR) et maintenant, c'est au tour de Francis Lai", a ajouté, très émue, Nicole Croisille, jointe au téléphone après une représentation dans un théâtre parisien.

"Francis était un homme de coeur qui ne trichait pas. Ses compositions n'étaient jamais simplistes, mais toujours tendres et émouvantes comme le thème de +Un Homme et une femme+. Certaines musiques sont immortelles quand elles font partie de la vie des gens. C'est le cas avec cette chanson", a dit encore la comédienne.

Il y a quinze jours à peine, Nicole Croisille a travaillé avec Francis Lai pour de nouveaux enregistrements destinés à la suite de "Un Homme et une femme" que Claude Lelouch tourne actuellement.

"On a compris que Francis allait partir assez vite. Je l'ai trouvé très fatigué. L'oreille était toujours là et il n'y a pas eu de soucis, mais son corps ne suivait pas", a raconté Nicole Croisille. "On a eu la chance que Francis tienne le coup presque jusqu'au bout. Avec Calogero pour remplacer Pierre Barouh, on a enregistré notre duo en sa présence", a-t-elle poursuivi.

"Calogero doit encore enregistrer un dernier morceau. Il s'appuyait sur Francis Lai qui était très heureux de cette sorte de filiation artistique entre deux enfants d'immigrés italiens, comme un père et un fils. Calogero pourra terminer: il sait ce que Francis voulait entendre", a ajouté Nicole Croisille.