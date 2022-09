Décès de François Corteggiani, l'un des auteurs de Pif le chien

Le scénariste et dessinateur de bande dessinée François Corteggiani, l'un des auteurs des aventures de Pif le chien, est mort, a annoncé jeudi l'éditeur Glénat.

"C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de François Corteggiani qui s'est éteint ce mercredi 21 septembre à l'âge de 69 ans", a indiqué la maison d'édition dans un communiqué.

Il s'est éteint à son domicile de Carpentras (Vaucluse), ville où il avait choisi de s'installer et de continuer à dessiner.

Ce Niçois de naissance était venu à Paris avant ses 20 ans pour travailler dans l'illustration et la publicité. Mais sa vraie passion, née lors de son enfance, était la BD.

"Créant de nombreux personnages, François Corteggiani a collaboré tout au long de sa carrière avec un grand nombre de dessinateurs et travaillé pour divers éditeurs dont Dargaud avec la reprise de +La Jeunesse de Blueberry+ (1990-2015) ou Casterman avec la série Lefranc (2015)", a indiqué Glénat.

Pour cette maison, il a travaillé sur les séries Bastos et Zakousky, Chafouin et Baluchon, De Silence et de sang, et Sundance.

Scénariste de nombreux albums de Pif le chien, et rédacteur en chef BD d'une éphémère reprise du magazine Pif Gadget (de 2004 à 2009), il dessinait ce personnage, créé en 1948, depuis 2011 dans L'Humanité. Le quotidien a rendu hommage à ses "multiples talents".