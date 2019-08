Décès de Jean-Pierre Mocky, l'anarchiste du cinéma français

"Jean-Pierre Mocky est mort chez lui cet après-midi à 15H00" heure de Paris, a indiqué son gendre Jerôme Pierrat à l'AFP. Le décès du cinéaste a été confirmé par son fils, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey.Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski serait né le 6 juillet 1933 à Nice d'un père juif polonais et d'une mère catholique convertie au judaïsme, à moins qu'il ne se soit rajeuni de quatre ans...Franc-tireur du cinéma français, Jean-Pierre Mocky était un maître de la dérision, auteur prolifique d'une oeuvre inégale, entre comédies grinçantes, satires des moeurs contemporaines, et polars.Également acteur, scénariste et producteur, il a réalisé plus de 60 longs-métrages ainsi qu'une quarantaine de téléfilms. Ses plus gros succès restent "Un drôle de paroissien" en 1963 - avec Bourvil, Jean Poiret et Francis Blanche - ou encore "A mort l'arbitre" avec Michel Serrault et Eddy Mitchell, en 1984.Jean-Pierre Mocky était considéré comme "l'anar" du cinéma français, toujours sur la brèche, sempiternel râleur et, avant tout, libre. Au cours de sa carrière, il a tourné avec les grands acteurs de Bourvil à Catherine Deneuve en passant par Charles Aznavour, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau.