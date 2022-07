Décès de la chanteuse Dani : la nuit parisienne perd une de ses étoiles

La chanteuse, également actrice et mannequin, entre autres, est décédée lundi dans la soirée des "suites d'un malaise" dans la région de Tours où elle résidait, a indiqué mardi à l'AFP son manager Lambert Boudier.



Elle venait de finir la tournée de son dernier album Horizons Dorés et achevait déjà la préparation d'un nouvel album.



Dani (Danièle Graule à l'état civil) avait choisi d'appeler ce dernier album Attention Départ. "Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent", a écrit sur Facebook son entourage professionnel.



"Rien n'était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu'elle aime", peut-on encore lire. "Si Dani a inspiré tant d'artistes, photographes, cinéastes, paroliers, compositeurs, metteurs en scène, c'est qu'elle était un souffle de vie puissant, une nature entière, débordante d’amour et d'énergie", ajoute son manager.

"C'est un vrai personnage, elle a une vraie épaisseur, chez elle pas d'afféterie, elle ne joue pas un rôle, il y a un vrai désir de sculpter une trajectoire d'artiste", décrivait à l'AFP en 2020 Bertrand Dicale, spécialiste de la chanson française.

"Pas comme les autres" Même si, comme elle le disait il y a deux ans de sa voix aux délicates aspérités : "ce n'est pas toujours facile de prendre des chemins pas comme les autres". "C'est très chaotique, mais avec des belles rencontres".



Dani fut la reine du "Paris by night" des années 70, aux commandes alors de L'Aventure, night-club branché, version française du mythique Studio 54 de New York.

François Truffaut la choisit pour le rôle de Liliane dans La Nuit américaine, mise en abyme sur le monde du cinéma, Oscar 1974 du meilleur film étranger.

En 1987, l'ex-égérie yéyé avait raconté sa descente aux enfers dans Drogue la galère.



Boudée par les maisons de disques à cause de sa fréquentation des paradis artificiels elle était revenue sur le devant de la scène grâce à Etienne Daho en 2001. Ce dernier lui avait proposé de chanter en duo Comme Un Boomerang, titre composé pour elle par Serge Gainsbourg mais recalé pour l'Eurovision et oublié. Un grand succès, alors qu'elle n'y croyait pas au départ.



Depuis, elle avait retrouvé un statut d'icône, qui l'embarrassait. "Il y a un côté figé alors que j'ai l'impression d'être dans le mouvement", confiait-elle à l'AFP en 2020. Elle préférait parler d'un "parcours atypique" : mannequin, chanteuse, actrice, meneuse de revue, fleuriste...



"Est-ce qu'on m'a choisie ou est-ce que c'est moi qui ai choisi ? Va savoir !", s'interrogeait Dani dans son autobiographie La nuit ne dure pas.