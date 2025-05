Décès de la curatrice d'avant-garde suisso-camerounaise Koyo Kouoh

La curatrice suisso-camerounaise Koyo Kouoh, patronne du plus grand musée d'art contemporain d'Afrique et première femme africaine désignée pour diriger la Biennale de Venise, est décédée samedi, a annoncé le musée Zeitz MOCAA du Cap (Afrique du Sud).

Mme Kouoh dirigeait le Musée Zeitz d'art contemporain d'Afrique (Zeitz MOCAA) depuis 2019, et avait été choisie l'an dernier pour être la commissaire de la prochaine Biennale de Venise (Italie) - l'une des plus importantes expositions d'art contemporain au monde - prévue en mai 2026.

Le Zeitz MOCAA "a reçu la nouvelle aujourd'hui au petit matin du décès soudain de Koyo Kouoh, notre bien-aimée directrice exécutive et conservatrice en chef", a annoncé le musée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la Biennale de Venise a dit être "profondément attristée et consternée" par le "décès soudain et prématuré" de Mme Kouoh.

"Son décès laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain", selon la Biennale, qui indique que la défunte devait présenter le titre et le thème de la Biennale 2006 le 20 mai prochain.

Née en 1967, elle a grandi entre la ville côtière de Douala, au Cameroun, et la Suisse. Elle a placé le Zeitz MOCAA à la pointe de l'art contemporain en promouvant le panafricanisme et des artistes du continent et de sa diaspora.

La curatrice suisso-camerounaise Koyo Kouoh au musée Zeitz MOCAA du Cap, le 31 octobre 2023 en Afrique du Sud AFP/Archives

"L'Afrique est pour moi une idée qui dépasse les frontières. C'est une histoire qui dépasse les frontières", avait-elle expliqué à l'AFP lors d'un entretien en 2023.

En annonçant sa désignation pour diriger la légendaire exposition d'art vénitienne, le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, avait loué une "curatrice, une érudite et une figure publique influente" qui allait rassembler "les intelligences les plus raffinées, jeunes et novatrices" pour l'événement, qui se tient depuis 130 ans.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé samedi son "profond chagrin".