Décès de la romancière Catherine Paysan

La romancière Catherine Paysan, auteure d'une dizaine de romans ainsi que de six récits autobiographiques, de recueils de nouvelles et de poésie, est décédée à l'âge de 93 ans, a-t-on appris mercredi auprès de la municipalité du Mans.

Très attachée à sa région, l'écrivaine, née Annie Roulette, avait été lauréate du Grand prix de la société des gens de lettres (SGDL) en 1977 pour l'ensemble de son oeuvre et reçu en 2000 le Goncourt de la nouvelle pour son recueil "Les désarmés" (Albin Michel).

Mais l'histoire se souviendra peut-être d'elle d'abord en raison de son passage à "Apostrophes", l'émission littéraire animée par Bernard Pivot, le 22 septembre 1978.

Catherine Paysan était la seule femme invitée ce soir-là sur le plateau en compagnie notamment du romancier et journaliste François Cavanna et de l'écrivain américain Charles Bukowski.

L'auteur des "Contes de la folie ordinaire" avait apporté avec lui plusieurs bouteilles de sancerre. Bientôt ivre, il ne s'exprime plus que par borborygmes grossiers et injurieux. Alors que Pivot présente le livre de Catherine Paysan, l'écrivain américain se lève, titube, et se penche vers la romancière pour tenter de caresser un de ses genoux.

"Oh! bien ça, c'est le pompon!" s'écrie par deux fois la romancière dans l'hilarité générale. "J'ai bien fait de mettre une jupe fendue", dit-elle tandis que Bernard Pivot tance gentiment Bukowski en lui lançant: "décidément, vous êtes vraiment obsédé".

Bukowski continue de soliloquer. Excédé, Cavanna lui lance "Bukowski ta gueule, tu nous enquiquines".