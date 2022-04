Décès de Michel Bouquet: Macron salue un "monstre sacré"

Le président Emmanuel Macron a salué mercredi la mémoire du comédien Michel Bouquet, décédé à 96 ans, un "monstre sacré" et un "maître inoubliable, irremplaçable, pour des générations d'acteurs".

"Sept décennies durant, Michel Bouquet a brûlé les planches et crevé l'écran. C'est un monstre sacré qui vient de nous quitter" écrit la présidence dans un communiqué.

M. Macron rend également hommage à son "idéal très haut du métier de comédien", et salue celui qui restera "un maître inoubliable, irremplaçable, pour des générations d'acteurs, parmi les plus grands".

"Michel Bouquet, c'était une intelligence des oeuvres tout entière incarnée, une exégèse savante, mais intensément vivante", poursuit l'Elysée.

Il "aura porté la littérature et l'art dramatique à leur plus haut degré d'incandescence et de vérité, en montrant l'être humain dans toutes ses ambiguïtés et ses contradictions".

"Le Président de la République et son épouse adressent leurs condoléances attristées à sa femme, Juliette Carré, immense actrice qui aura partagé sa vie durant six décennies, à sa famille et ses amis, à tous ceux dont Michel Bouquet fut le maître, l'inspirateur ou le partenaire, et qui portent aujourd'hui une part de son héritage", conclut le communiqué.