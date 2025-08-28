Décès de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de La France Libre et survivant de Bir-Hakeim

Le
28 Aoû. 2025 à 18h14 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le président de la République Emmanuel Macron (2e à gauche) avec le vétéran Paul Leterrier (2e à droite) à Cherbourg, dans la Manche, le 7 juin 2024

Paul Leterrier, ex-fusilier marin des Forces françaises libres, dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim, décisive face aux Allemands en 1942, est décédé à l'âge de 103 ans, a annoncé jeudi la préfecture de la Manche.

"C'est avec une profonde émotion que M. Xavier Brunetière, préfet de la Manche, a appris le décès de M. Paul Leterrier, fusilier-marin ayant combattu à Bir-Hakeim, fonctionnaire de police à la direction de la surveillance du territoire", a indiqué la préfecture dans un communiqué intitulé "décès de M. Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de La France Libre".

Après avoir navigué dès l’âge de 15 ans sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique, Paul Leterrier a décidé "de s'engager dans la France libre en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon de fusiliers marins (BFM)", indique le ministère des Armées sur son site internet.

Paul Leterrier avait participé aux "cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement présidées par le Chef de l'Etat à Saint-Lô et à Cherbourg-en-Cotentin", précise la préfecture de la Manche.

FRANCE

