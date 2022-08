Décès de Sempé, dessinateur français du "Petit Nicolas", à l'âge de 89 ans

Après René Goscinny, le "Petit Nicolas" perd son deuxième papa: le dessinateur français Jean-Jacques Sempé, connu également pour ses dessins de presse humoristiques, notamment dans le prestigieux New Yorker, est décédé jeudi à l'âge de 89 ans.

Sa disparition a été annoncée à l'AFP par son épouse Martine Gossieaux Sempé.

"Le dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé est décédé paisiblement ce soir (...) dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches", a également indiqué Marc Lecarpentier, son biographe et ami, dans une déclaration à l'AFP.

Grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie, Sempé a tracé depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui une oeuvre pleine de bonhommie: des dessins pour le New Yorker, Paris Match ou L'Express aux albums du "Petit Nicolas".

Sempé a été l'un des artistes les plus sollicités par le New Yorker avec une centaine de couvertures dessinées de sa main.

L'annonce de sa disparition de Sempé a provoqué de nombreux hommages et réactions, dans les sphères politiques, médiatiques et artistiques.

"Sempé, c'était le dessin, c'était le texte. C'était le sourire et la poésie. C'était parfois la larme à l'oeil de rire, ce soir, elle est d'émotion. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches", a réagi la Première ministre Elisabeth Borne, sur son compte Twitter, à l'unisson de plusieurs membres du gouvernement.

"Sempé n'est plus là, mais ses dessins resteront intemporels. Ils m'ont accompagnée à Beyrouth, à Paris, à New York", a tweeté la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak. "Avec tendresse, poésie et malice, un humour qui se déplie à l'infini et une liberté absolue, il nous a appris à regarder le monde avec un regard d'enfant."

Quant à Joann Sfar, l'auteur du "Chat du Rabbin", c'est en dessin qu'il a rendu hommage à l'un des maîtres du genre: "Sempé est mort. C'est la première fois que j'ai la certitude qu'un Dieu est au ciel", a-t-il écrit.

- Un album par an -

Né en 1932 à Pessac, près de Bordeaux, le dessinateur a publié une cinquantaine d'albums dans sa carrière, "Saint Tropez", "Tout se complique" et surtout le "Petit Nicolas", vendu aujourd'hui à quelque 15 millions d'exemplaires.

Enfant naturel, battu et bègue, Sempé n'a pas vraiment eu l'enfance de son héros Nicolas qu'il fait grandir avec Goscinny dans une France idéalisée des années 1950.

Il vend ses premières planches en 1950 à Sud Ouest qu'il signe "DRO" (de "to draw", dessiner en anglais).

Depuis le "Petit Nicolas" qu'il créé en 1959 avec René Goscinny (disparu en 1977), Jean-Jacques Sempé a publié quasiment un album par an et signé une centaine de Unes dans la presse.

Un autobus sur un pont traversant la Seine de nuit, des musiciens, des cyclistes, un cracheur de feu, des scènes à Central Park ou au Jardin du Luxembourg... Dans chacune de ses oeuvres, on retrouve ses thèmes de prédilection: la petitesse de l'homme dans la nature, sa solitude dans la ville, ses disputes, ses ridicules et ses ambitions démesurées, les limites de l'esprit d'équipe.