Décès de Yves Gasc, poète, acteur et metteur en scène

La Comédie-Française a annoncé jeudi le décès à 88 ans de l'acteur, poète et metteur en scène Yves Gasc, qui faisait partie de ses sociétaires honoraires, et avait effectué une riche carrière au théâtre et au cinéma.

Né en mai 1930, Yves Gasc avait travaillé notamment au TNP, au théâtre national de Chaillot, et au sein de la compagnie Renaud-Barrault, avant d'intégrer la Comédie-Française en 1978. Il en avait été sociétaire de 1982 à 1998, et avait interprété de nombreuses pièces du répertoire classique et contemporain.

"Avec Yves, c'est un large pan de l'histoire du théâtre en France et de la Maison qui disparaît", a souligné Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, dans un communiqué.

Ce comédien prolifique avait continué ses activités jusqu'à ces dernières années, entre lectures de poèmes, rôles au théatre et cinéma, dont le film "Oblomov", sorti l'an dernier.